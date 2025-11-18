Μουντιάλ 2026: Το Ιράκ προκρίθηκε στα FIFA playoffs με πέναλτι στο 90+17′

Το Ιράκ θα συμμετάσχει στα διηπειρωτικά play off πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026, καθώς κέρδισε σήμερα το εισιτήριο που δικαιούται η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC). Η ομάδα του Γκράχαμ Άρνολντ νίκησε 2-1 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Μπάσρα και πήρε την πρόκριση καθώς το πρώτο ματς στο Άμπου Ντάμπι είχε ολοκληρωθεί ισόπαλο 1-1.

Το «χρυσό» γκολ των Ιρακινών, μάλιστα, σημειώθηκε στο 17ο λεπτό των καθυστερήσεων (!) με πέναλτι του Αλ-Αμαρί ο οποίος αγωνίζεται στην Πολωνία με την Κρακοβία.

Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής των διηπειρωτικών play off, το Ιράκ πιθανότατα θα αγωνιστεί απευθείας στον έναν από τους δύο τελικούς, που δίνουν ισάριθμες προκρίσεις για το Μουντιάλ της Αμερικής (ΗΠΑ-Καναδάς-Μεξικό). Κι αυτό γιατί έχει αυτή τη στιγμή την υψηλότερη θέση στο ranking της FIFA, ενώ εκκρεμούν δύο ομάδες της Συνομοσπονδίας CONCACAF (Βόρεια, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική).

Τα play off θα διεξαχθούν το Μάρτιο του 2026 με τη συμμετοχή έξι ομάδων. Οι τέσσερις με το χαμηλότερο ranking θα δώσουν ημιτελικούς για να προκριθούν δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσουν αυτές με το υψηλότερο.

Αυτή τη στιγμή κι ενώ αύριο (19.11.2025) ολοκληρώνονται οι προκριματικοί της CONCACAF, οι τέσσερις των διηπειρωτικών play off είναι κατά σειρά οι:

1. Ιράκ, 2. Δημ. Κονγκό, 3. Βολιβία, 4. Νέα Καληδονία.

Οι δύο τελευταίες θα συμμετάσχουν σίγουρα στους ημιτελικούς, ενώ το Ιράκ και το Κονγκό διατηρούν ελπίδες απευθείας παρουσίας στον τελικό.