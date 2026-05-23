Ο Γιάννης Αντετοκουνμπο πρωταγωνιστεί μαζί με τον «The Rock» σε promo video της ταινίας «Moana»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο πρωταγωνιστής σε ένα νέο προωθητικό video για την ταινία «Moana», το οποίο δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του και το NBA.

Έχοντας πλέον και τη δική του εταιρεία παραγωγής, αλλά και λόγω της μεγάλης δημοφιλίας του στις ΗΠΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε δίπλα στον σταρ του Hollywood, Ντουέιν Τζόνσον (γνωστό και ως «The Rock»), για την προώθηση της ταινίας «Moana», η οποία και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 7 Ιουλίου 2026.

Στο σχετικό video, ο Ντουέιν Τζόνσον φαίνεται να κάνει τατουάζ στον “Greek Freak”, αλλά και να του δίνει να φορέσει περούκα με μακριά μαλλιά σαν της Moana, ενώ στη συνέχεια τον ρίχνει από ένα γκρεμό στο Μάουι.

“Από το Μιλγουόκι στο Μότου Νούι, ο θρύλος αναγνωρίζει το θρύλο”, έγραψε στη σχετική ανάρτησή του το NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.