Μπαρτσελόνα: Λαοθάλασσα στην παρέλαση των Καταλανών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Ατελείωτο “πάρτι” στους δρόμους της Βαρκελώνης για τους πρωταθλητές Ισπανίας! Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο και 29η φορά στην ιστορία της, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον τίτλο στη La Liga. Μετά το περσινό εγχώριο τρεμπλ, οι Καταλανοί κατέκτησαν φέτος αρχικά το Σούπερ Καπ και το βράδυ της Κυριακής (10/05) στέφθηκαν πρωταθλητές, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 στο μεγάλο Clasico στο Καμπ Νου!

Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολούθησαν οι πανηγυρισμοί της Μπαρτσελόνα και των οπαδών της, όπως και απονομή του τροπαίου του πρωταθλητή και η φιέστα, με τον Ρόναλντ Αραούχο να σηκώνει στον ουρανό του “Καμπ Νου” την κούπα!

Μια ημέρα μετά, ο Χάνσι Φλικ και οι ποδοσφαιριστές του μπήκαν στο ανοικτό πούλμαν της Μπαρτσελόνα και βγήκαν στους δρόμους της Βαρκελώνης για την προβλεπόμενη παρέλαση των πρωταθλητών. Φυσικά, η πρωταθληματική αυτή “βόλτα” συνοδεύτηκε από αλκοόλ, με τους παίκτες να πίνουν άφθονη μπύρα. Το “πάερτι” των καταλανών στους δρόμους της Βαρκελώνης κράτησε κάτι λιγότερο από 5 ώρες!

Το πούλμαν των Καταλανών αναχώρησε από το “Καμπ Νου” με προορισμό κεντρικούς δρόμους της καταλανικής πρωτεύουσας, έχοντας για τελικό “σταθμό” το γήπεδο των “μπλαουγκράνα”.

Χιλιάδες φίλοι της Μπαρτσελόνα βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες, την κατάκτηση του 29ου πρωταθλήματος. Τα πεζοδρόμια γέμισαν από οπαδούς των Καταλανών, ενώ αρκετοί ήταν και αυτοί που βγήκαν σε μπαλκόνια και παράθυρα, για να καμαρώσουν – φωτογραφήσουν τους πρωταθλητές Ισπανίας.

Μια λαοθάλασσα οπαδών! Μέσα σε αυτό το πανηγυρικό κλίμα, υπήρχαν και αυτοί που φώναζαν την ιαχή “Μέσι, Μέσι”. Ακόμα και τώρα, ο Αργεντινός δεν ξεχνιέται από τους οπαδούς των “μπλαουγκράνα”. μετά από λίγο, όμως, ακούστηκε και το κλασικό “Campeones, Campeones”.

Λεβαντόφσκι και Σέζνι ήταν οι πρώτοι που βίωσαν την απίστευτη ατμόσφαιρα στους δρόμους της Βαρκελώνης, πηγαίνοντας στο μπροστινό μέρος του πούλμαν των Καταλανών. Σε περίοπτη θέση στο πούλμαν βρέθηκαν τα τρόπαιο της La Liga και του Σούπερ Καπ.

Να αναφέρουμε ότι η πόλη “βάφτηκε” στα “μπλαουγκράνα” από τις χιλιάδες φανέλες των φιλάθλων, τις σημαίες που κράτησαν αλλά και από τα κομφετί που πέταξε ο κόσμος. Την ίδια στιγμή, ο καπνός από τις φωτοβολίδες έφερε και ένα γηπεδικό κλίμα στην παρέλαση.

Στην παρέλαση της Μπαρτσελόνα συμμετέχει και ο Λαμίν Γιαμάλ που βρίσκεται στο στάδιο αποκατάστασης του εν όψει του Μουντιάλ του 2026 (παρακολούθησε από κοντά το χθεσινό clasico).

Να αναφέρουμε ότι φίλοι της Μπαρτσελόνα έχουν έναν επιπλέον λόγο για να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Αυτός αφορά τον Χάνσι Φλικ, τον άνθρωπο που μετράει δύο πρωταθλήματα σε ισάριθμες σεζόν του στον πάγκο των “μπλαουγκράνα”, με τα ισπανικά ΜΜΕ να αποκαλύπτουν πως ο μάνατζερ του 61χρονου Γερμανού και ο Ντέκο ήρθαν σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του.

Το μέχρι πρότινος deal είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τις δύο πλευρές να δίνουν τώρα τα χέρια για επέκταση του συμβολαίου του Φλικ μέχρι το 2028, που περιλαμβάνει μάλιστα και οψιόν επέκτασης μέχρι το 2029, σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.