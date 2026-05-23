Χαλ – Μίντλεσμπρο 1-0: Στην Premier League η ομάδα του Ατζούν με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων

Οι παίκτες της Χαλ με το τρόπαιο των πλέι οφ / REUTERS/David Klein
Η Χαλ είναι η τρίτη ομάδα που εξασφάλισε την άνοδό της στην Premier League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Μίντλεσμπρο, στον τελικό των πλέι οφ της Championship.

Ένα γκολ του ΜακΜπέρνι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, έριξε στο καναβάτσο τη Μίντλεσμπρο και χάρισε τη “χρυσή” νίκη στη Χαλ, η οποία και θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Premier League.

Η ομάδα του Ατζούν Ιλιτζαλί θα επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από σχεδόν μία 10ετία, έχοντας ως… προίκα ένα “εξωφρενικό” ποσό, άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ από τη νίκη της στον τελικό του Γουέμπλεϊ.

Η Χαλ είχε υποβιβαστεί από την Premier League το 2017 και είχε βρεθεί ακόμη και στη League One, πριν επιστρέψει στα “σαλόνια” της Premier League.

