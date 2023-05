Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 4-2 την Εσπανιόλ και κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ισπανία για 27η φορά στην ιστορία της, αλλά οι οπαδοί των γηπεδούχων δεν την άφησαν να το πανηγυρίσει.

Με τη λήξη της αναμέτρησης οι παίκτες της Μπαρτσελόνα έγιναν ένα… κουβάρι για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου και στη συνέχεια άρχισαν να χορεύουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο της τοπικής τους αντιπάλου.

Το γεγονός έκανε λοιπόν, έξαλλους τους οπαδούς της Εσπανιόλ, με μία μερίδα από αυτούς να κάνει ντου και να κυνηγάει τους ποδοσφαιριστές του Τσάβι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να διακόψουν και να τρέξουν προς τα αποδυτήρια.

Here’s the full clip of Barca players rattling Espanyol fans pic.twitter.com/RS6v1bJ4Gq

Barca enjoying the moment but now being chased off pitch by Espanyol fans pic.twitter.com/UfKv78NPOS