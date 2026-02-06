Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Πρεσβεύω το ακριβώς αντίθετο»

Ο Ολυμπιακος πήρε τη νίκη με 109-77 επί της Βίρτους Μπολόνια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον οπαδό στο Ντουμπάι.

Ο Μπαρτζώκας εξέφρασε και τα συλλυπητήριά του για τον χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου, ενώ ενημέρωσε και τους φίλους του Ολυμπιακού για τους τραυματίες της ομάδας. Ο Έλληνας προπονητής δεν άφησε αναπάντητο ερώτημα για όσα έγιναν στο Ντουμπάι.

Τα λόγια του Έλληνα προπονητή

«Όλος ο σύλλογος εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θανάση Σκουρτόπουλου, είναι κάτι που μας στεναχωρεί όλους.

Έρχομαι σε δύσκολη θέση να μιλάω για τον εαυτό μου. Έχω τα καλά και τα κακά μου. Είναι η πίεση που πρέπει να ασκήσεις στους παίκτες αν θες να πετύχεις καλά πράγματα. Σε αυτή τη διαδρομή κάποιοι θα έχουν καλή άποψη για εμένα και κάποιοι όχι. Τώρα που έγινε αυτό το επεισόδιο στο Ντουμπάι, άρχισε να προσωποποιείται όλο αυτό και εγώ πρεσβεύω ακριβώς το αντίθετο.

Θα ήθελα να μείνουμε στο αγωνιστικό. Σε θετικό δρόμο βρίσκονται οι τραυματίες. Ο Μόρις έκανε προπόνηση σήμερα, έτρεξε και σιγά σιγά θα μπει με στόχο να είναι στα παιχνίδια του Κυπέλλου. Ο Παπανικολάου θα είναι σίγουρα στα παιχνίδια του Κυπέλλου, ελπίζουμε και στον Ερυθρό Αστέρα, δύσκολο νωρίτερα.

Ο Νιλικίνα έκανε σήμερα διπλή προπόνηση και είναι στη φάση της επανόδου του, απλώς έχει μία μικρή ενόχληση και εξαρτάται από αυτόν το πότε θα μπει. Ο Λαρεντζάκης έπαθε διάστρεμμα πρώτου βαθμού στην προπόνηση, δεν είναι τόσο σοβαρό, απλά θέλει μία εβδομάδα με 10 μέρες σίγουρα».