Χαμός με Μπαρτζώκα και Έλληνα οπαδό στο Ντουμπάι: Ανέβηκε στην κερκίδα ο προπονητής του Ολυμπιακού

Ένταση μετά τη λήξη του αγώνα στο Ντουμπάι
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις κερκίδες του γηπέδου έξαλλος

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε στιγμή έντασης με Έλληνα οπαδό μετά τη λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού στην έδρα της Ντουμπάι BC. 

Ο οπαδός έβρισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα από τις εξέδρες του γηπέδου, με τον Έλληνα τεχνικό του Ολυμπιακού να το ακούει και να ανεβαίνει στις εξέδρες για να του ζητήσει το λόγο.

Οι δύο τους είχαν έναν έντονο διάλογο, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ανάμεσα σε άλλους θεατές που βρίσκονταν στο γήπεδο για να δουν το παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στην παράταση του αγώνα από την Ντουμπάι, αφού πρώτο ο Φουρνιέ με τρομερό τρίποντο τον είχε στείλει στο έξτρα πεντάλεπτο.

