Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Εφές: «Χάσαμε το μυαλό μας στο δεύτερο μέρος»

Στην καθιερωμένη ομιλία του στα αποδυτήρια της ομάδας, μετά από κάθε ματς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του Ολυμπιακού για τη νίκη στην έδρα της Αναντολού Εφές, αλλά δεν παρέλειψε να σταθεί στο κακό δεύτερο ημίχρονο των Πειραιωτών.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη (68-74) απέναντι στην ουραγό Εφές για την 24η αγωνιστική της Euroleague, κάνοντας όμως τους φιλάθλους του να… καρδιοχτυπήσουν, μετά από ένα κακό β΄ μέρος. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε το “διπλό”, σημειώνοντας 48 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και μόλις 26 πόντους στο 2ο.

“Δεν υπάρχει δικαιολογία για τον εκνευρισμό που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Κάποιες φορές όλα τα πράγματα πάνε καλά στο παιχνίδι, άλλες πάνε λάθος, αλλά πρέπει να μένουμε ενωμένοι, όπως κάναμε στο τέλος και τελικά κερδίσαμε το παιχνίδι.

Αυτή η νίκη πραγματικά ήταν πολύ σημαντική για μας. Πραγματικά πολύ σημαντική! Έπρεπε να παίξουμε όπως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά χάσαμε το μυαλό μας. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας, απευθυνόμενος στους παίκτες του.