Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού: «Ήταν σαν να παίζαμε πλέι οφ – Κανείς προπονητής δεν είναι μάγος»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 92-90 επί της Φενερμπαχτσέ και εξασφάλισε μία θέση στον τελικό του Super Cup της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού χαρακτήρισε την αναμέτρηση αγώνα πλέι οφ, κάτι που δεδομένα κάνει πιο σπουδαία την πρόκριση της ομάδας του, αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν.

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Τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για το τί του άρεσε από το σημερινό παιχνίδι: «Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν σαν να παίζαμε αγώνα playoff. Οι δύο ομάδες είχαν διάθεση να παίξουν, και πρέπει να αποδεχτούμε ότι η Φενέρ έπαιξε πάρα πολύ καλά έχοντας μεγάλο ποσοστό στα σουτ τριών πόντων. Έχουν μεγαλόσωμα γκαρντ που μπορούν να εκμεταλλευτούν εύκολα τις καταστάσεις iso.

Δεν είχαμε καλή αμυντική κατεύθυνση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν είχαμε πολλά μπλοκ. Η επίθεση μας μας έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμασταν και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια».

Για τους παίκτες που έχει ομάδες που είναι ικανοί να κλείνουν τα παιχνίδι: «Κανείς προπονητής αυτή τη στιγμή δεν είναι μάγος. Είναι θέμα καθημερινής δουλειάς και πάντα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο εμείς οι προπονητές. Οι παίκτες θα ήθελαν με δέκα προπονήσεις να μπουν και να παίξουν. Το πάθος το αίσθημα και η θέληση των παικτών είναι κάτι σημαντικό και δεν μπορείς να το ελέγξεις».