Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ 92-90 τελικό: Οι Πειραιώτες υπέταξαν τους Τούρκους και εξασφάλισαν θέση στον τελικό του Super Cup

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-90 τη Φενερμπαχτσέ στο Άμπου Ντάμπι και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup της Euroleague.
Super Cup1ος ημιτελικός
92 - 90
Τελικό σκορ
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19:04 | 18.09.2026
Καλό σας απόγευμα από το Newsit.gr
19:01 | 18.09.2026
Τέλος στο ματς, νίκησε ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε στον τελικό
19:01 | 18.09.2026
Βγήκε η άμυνα
19:00 | 18.09.2026
92-90 ο Φουρνιέ με καλάθι μέσης απόστασης δίνει προβάδισμα πρόκρισης
19:00 | 18.09.2026
Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του ματς
18:57 | 18.09.2026
90-90 με βολές του Κι
18:55 | 18.09.2026
90-88 με τρίποντο του Σιλντς, τρομερό ματς
18:54 | 18.09.2026
90-85 με λέι απ του Μοντέρο
18:54 | 18.09.2026
88-85 τρομερός Τζόσεφ με τρίποντο δίνει νέο προβάδισμα
18:53 | 18.09.2026
85-85 με λέι απ του Κι, 3:20' για το φινάλε του τρομερού ντέρμπι
18:50 | 18.09.2026
85-83 με τον Εντιάι
18:50 | 18.09.2026
83-83 με λέι απ του Φουρνιέ
18:50 | 18.09.2026
81-83 με τον Κλάιμπερν
18:49 | 18.09.2026
Ο Ολυμπιακός παίζει τρομερή άμυνα και έχει κλειδώσει τους Τούρκους στην 4η περίοδο
18:48 | 18.09.2026
81-81 ο Τζόσεφ με βολές έφερε νέα ισοπαλία στο ματς
18:47 | 18.09.2026
6:30' για το φινάλε
18:44 | 18.09.2026
79-81 ντέρμπι στο ματς με τρίποντο του Τζόσεφ
18:42 | 18.09.2026
76-81 με τρίποντο του Εντιάι
18:42 | 18.09.2026
73-81 με φόλοου του Κι
18:41 | 18.09.2026
73-79 με 2 βολές του Φουρνιέ
18:39 | 18.09.2026
71-79 με 1/2 βολές των Τούρκων
18:39 | 18.09.2026
71-78 με τον Φουρνιέ
18:35 | 18.09.2026
Τέλος στο 3ο δεκάλεπτο, 69-78 μπροστά η Φενερμπαχτσέ
18:34 | 18.09.2026
69-78 με λέι απ του Μοντέρο
18:33 | 18.09.2026
67-78 με βολές των Τούρκων
18:30 | 18.09.2026
67-76 με 2 βολές του Μοντέρο
18:30 | 18.09.2026
65-76 μέσα και η βολή
18:29 | 18.09.2026
65-75 με καλάθι και φάουλ του Φόρεστ
18:27 | 18.09.2026
65-73 με βολές του Φόρεστ
18:27 | 18.09.2026
65-71 ο Φουρνιέ μείωσε με τρίποντο
18:26 | 18.09.2026
62-71 με βολές του Κι
18:23 | 18.09.2026
Ο Παπανικολάου δεν έχει πατήσει παρκέ και όπως όλα δείχνουν δεν θα γίνει κάτι τέτοιο μέχρι το φινάλε
18:23 | 18.09.2026
62-69 με τον Κι στον αιφνιδιασμό, τάιμ άουτ
18:22 | 18.09.2026
62-67 ζεστάθηκε ο Τάκερ
18:21 | 18.09.2026
62-64 1/2 βολές ο Μοντέρο
18:21 | 18.09.2026
61-64 απάντησε ο Χόρτον-Τάκερ
18:21 | 18.09.2026
61-61 τρίποντο του Βεζένκοφ
18:19 | 18.09.2026
58-61 με 1/2 βολές των Τούρκων
18:18 | 18.09.2026
Σε κακό βράδυ είναι και ο Χόρτον Τάκερ, έχει μέινει στο μηδές, ενώ έχασε και ένα ζευγάρι βολών
18:16 | 18.09.2026
5 λεπτά μένουν για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου
18:14 | 18.09.2026
Σε κακή βραδιά μέχρι στιγμής ο Βεζένκοφ, έχει 4 πόντους και φαίνεται εκτός ρυθμού
18:12 | 18.09.2026
58-60 με βολές του Μπόλντγουιν
18:12 | 18.09.2026
58-58 με τρίποντο του Σιλντς
18:12 | 18.09.2026
58-55 πάρτι του Χολ στα ριμπάουντ, νέο καλάθι με φόλοου
18:11 | 18.09.2026
56-55 με δύσκολο τρίποντο του Ντόρσεϊ, μπροστά στο σκορ μετά την 1η περίοδο ο Ολυμπιακός
18:11 | 18.09.2026
53-55 με τον Σιλντς
18:11 | 18.09.2026
Double double έχει κάνει ήδη ο Χολ με 10 πόντους και 10 ριμπάοντ
18:09 | 18.09.2026
53-53 ξανά ισοπαλία με βολές του Χολ
18:09 | 18.09.2026
51-53 απάντησε ο Σιλντς
18:09 | 18.09.2026
51-51 ισοπαλία στο ματς με λέι απ του Γούορντ
18:08 | 18.09.2026
49-51 φόλοου κάρφωμα του Χολ
18:07 | 18.09.2026
47-51 με 2 βολές του Χολ
18:07 | 18.09.2026
45-51 με τρίποντο του Μπίνγκαμ
18:06 | 18.09.2026
45-48 μείωσε ο Ολυμπιακός
18:06 | 18.09.2026
43-48 με τρίποντο του Σιλντς
18:01 | 18.09.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
18:01 | 18.09.2026
17:49 | 18.09.2026
Τέλος στο πρώτο μέρος, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει και να είναι πίσω με 43-45
17:49 | 18.09.2026
43-45 ξανά με τον Βεζένκοφ
17:48 | 18.09.2026
41-45 με το πρώτο καλάθι του Βεζένκοφ
17:47 | 18.09.2026
39-45 με νέο ζευγάρι βολών του Φουρνιέ
17:45 | 18.09.2026
37-45 με καλάθι του Μπόλντγουιν στο τέλος της επίθεσης
17:44 | 18.09.2026
Τουρκικό τάιμ άουτ με λιγότερο από 2' να απομένουν
17:44 | 18.09.2026
37-43 ο Φουρνιέ στον αιφνιδιασμό από δικό του κλέψιμο
17:43 | 18.09.2026
35-43 με βολές του Φουρνιέ
17:42 | 18.09.2026
33-43 με τρίποντο του Κλάιμπερν στο ανοιχτό γήπεδο, άστοχος ο Χολ σε δύο προσπάθειες κάτω από το καλάθι
Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ ο Μπαρτζώκας
17:40 | 18.09.2026
33-40 2/2 βολές ο Φουρνιέ
17:38 | 18.09.2026
31-40 με τον Σιλντς
17:38 | 18.09.2026
7/10 τρίποντα έχει η Φενέρ
17:37 | 18.09.2026
31-38 τρίποντο ανάσα για τους Τούρκους από τον Μέλι
17:36 | 18.09.2026
31-35 μείωσε ακόμα περισσότερο με τη βολή του Μοντέρο ο Ολυμπιακός
17:36 | 18.09.2026
Το πανηγύρισε ο Δομινικανός
17:33 | 18.09.2026
30-35 με καλάθι και φάουλ του πυραυλοκίνητου Μοντέρο στον αιφνιδιασμό
17:33 | 18.09.2026
Τάιμ άουτ ο Γιασικεβίτσιους με 5:25' να απομένουν για το ημίχρονο
17:32 | 18.09.2026
28-35 τρομερό φόλοου κάρφωμα του Εντιάι
17:29 | 18.09.2026
26-35 με τον Εντιάι
17:28 | 18.09.2026
24-35 στον αιφνιδιασμό ο Μπίνγκαμ, τάιμ άουτ ο Ολυμπιακός
17:28 | 18.09.2026
24-33 με τον Κι ξανά
17:28 | 18.09.2026
Πολλά τα λάθη του Ολυμπιακού στο πρώτο μέρος
8 είναι τα ερυθρόλευκα λάθη
17:26 | 18.09.2026
24-31 με τρίποντο από τις 45 μοίρες του Κι
17:25 | 18.09.2026
24-28 υπέροχο καλάθι του Τζόσεφ
17:25 | 18.09.2026
22-28 ο Κι χτύπησε το ταμπλό σε προσπάθεια του Τζόουνς
17:24 | 18.09.2026
20-28 με τρίποντο του Τζούζανγκ
17:19 | 18.09.2026
Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος, με τους Τούρκους να έχουν το προβάδισμα με 20-25
17:18 | 18.09.2026
Ο Μπιτίμ έκανε το πρώτο τουρκικό φάουλ, έχει συμπληρώσει από νωρίς ο Ολυμπιακός
17:18 | 18.09.2026
20-25 2/2 ο Αμερικανός
17:17 | 18.09.2026
Χωρίς φάουλ η Φενέρ σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο, 11" απομένουν, στις βολές ο Φόρεστ
17:17 | 18.09.2026
20-23 μέσα και η βολή
17:16 | 18.09.2026
20-22 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι και φάουλ του Σίλβα
17:15 | 18.09.2026
20-20 μεγάλο τρίποντο του Μοντέρο
17:14 | 18.09.2026
Έξαλλος ο Μπαρτζώκας μετά από λάθος των Εντιάι και Γουόρντ στην επίθεση
17:13 | 18.09.2026
17-20 με δύο βολές του Κι
17:13 | 18.09.2026
17-18 μεγάλο καλάθι του Ντόρσεϊ
17:12 | 18.09.2026
14-18 τρίποντο του Σιλτνς, 8-0 σερί των Τούρκων
17:10 | 18.09.2026
14-15 με τρελό καλάθι και πάλι του Αμερικανού γκαρντ
17:09 | 18.09.2026
14-13 με δύσκολο τρίποντο του Μπόλντγουιν
17:08 | 18.09.2026
Πέντε πόντους έχει ο Γουόρντ και τέσσερις ο Χολ για τους ερυθρόλευκους
17:07 | 18.09.2026
4:25' απομένουν για το τέλος της περιόδου, τάιμ άουτ
17:07 | 18.09.2026
14-10 υπέροχη ασίστ του Βεζένκοφ στο κόψιμο του Γουόρντ και καλάθι για τον Ολυμπιακό
17:06 | 18.09.2026
12-10 με τον ΜακΙντάιρ, ζεστάθηκαν οι ομάδες
17:06 | 18.09.2026
10-10 με φόλοου κάρφωμα του Μέλι
17:06 | 18.09.2026
10-8 με τον Χολ από άλει ουπ πάσα του ΜακΙντάιρ
17:06 | 18.09.2026
8-8 με κάρφωμα του Μπίνγκαμ
17:05 | 18.09.2026
8-6 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
17:03 | 18.09.2026
Ο Ντόρσεϊ έχει τον έλεγχο της ερυθρόλευκης επίθεσης και όχι ο ΜακΙντάιρ
Αυτό είναι κάτι που δεν περιμέναμε
17:03 | 18.09.2026
5-6 απάντησε ο Κλάιμπερν
17:02 | 18.09.2026
5-3 με τρίποντο του Γουόρντ
17:02 | 18.09.2026
2-3 με φόλοου του Χολ, αυτό ήταν το πρώτο ερυθρόλευκο καλάθι της σεζόν
17:01 | 18.09.2026
0-3 με τρίποντο του Μπίνγκαμ
17:01 | 18.09.2026
Βήματα ο Ντόρσεϊ στην πρώτη επίθεση, καλή άμυνα του Μέλι
17:01 | 18.09.2026
Πολύ λίγος ο κόσμος στις εξέδρες
17:00 | 18.09.2026
Ξεκίνησε το ματς
17:00 | 18.09.2026
Όλα έτοιμα για το πρώτο τζάμπολ της σεζόν
16:58 | 18.09.2026
Λοτερμόζερ, Πέρεζ, Καρντούμ οι διαιτητές
16:56 | 18.09.2026
Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουορντ, Βεζένκοφ, Χολ η πρώτη πεντάδα του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν
16:54 | 18.09.2026
Μπάλντουιν, Σιλντς, Κλάιμπερν, Μέλι, Μπίνγκαμ η πεντάδα της Φενερμπαχτσέ
16:54 | 18.09.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
16:52 | 18.09.2026
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στην προθέρμανση
16:50 | 18.09.2026
Ο Ντέγιαν Μποντίρογκα στην Etihad Arena
16:49 | 18.09.2026
Η δωδεκάδα της Φενερμπαχτσέ
Μπίνγκαμ, Μπάλντουιν, Μέλι, Σανλί, Χόρτον-Τάκερ, Τζούζανγκ, Φόρεστ, Κι, Μπιτίμ, Κλάιμπερν, Σίλβα, Σιλντς
16:49 | 18.09.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδη, Χολ, Τζόουνς
16:29 | 18.09.2026
Χωρίς τον Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός στην κρίσιμη αναμέτρηση
Δεν είχε ρυθμό προπονήσεων ο Σέρβος ψηλός λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες μέρες. Συμμετείχε σε μέρος της χθεσινής προπόνησης
16:29 | 18.09.2026
Οι δύο τελευταίοι νικητές της Euroleague κοντράρονται για το πρώτο εισιτήριο του τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης
16:28 | 18.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ
16:28 | 18.09.2026
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