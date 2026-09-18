Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ 92-90 τελικό: Οι Πειραιώτες υπέταξαν τους Τούρκους και εξασφάλισαν θέση στον τελικό του Super Cup

Χωρίς τον Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός στην κρίσιμη αναμέτρηση

Δεν είχε ρυθμό προπονήσεων ο Σέρβος ψηλός λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες μέρες. Συμμετείχε σε μέρος της χθεσινής προπόνησης