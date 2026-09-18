Ο Τσέντι Όσμαν επέστρεψε στο T- Center με τη φανέλα του ΠΑΟΚ για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και ο Τσέντι Όσμαν επέστρεψε στο T- Center, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό.

Το T- Center δεν είχε πολύ κόσμο στην παρουσίαση του ΠΑΟΚ, μιας και ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Μπουργκ το βράδυ (18/09/26) στις 21:15, όμως όσοι φίλοι των πρασίνων ήταν στο γήπεδο χειροκρότησαν τον Τσέντι Όσμαν και τον Νικ Καλάθη στην επιστροφή τους στην έδρα που μεγαλούργησαν με την πράσινη φανέλα.

Ο Τούρκος φόργουορντ έδειξε μάλιστα από τα πρώτα λεπτά ότι θα είναι ο ηγέτης του Δικεφάλου, μιας και είχε εξαιρετική απόδοση, η οποία του χάρισε την αποθέωση από το αθηναϊκό κοινό, που δεν έπαψε να τον λατρεύει παρά το γεγονός ότι θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού από τη φετινή σεζόν.