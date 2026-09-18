Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ 92-90: Θρυλική ανατροπή και πρόκριση στον τελικό του Super Cup της Euroleague

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο τη Φενερμπαχτσέ 92-90 και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup της Euroleague. Δείτε εδω το live του αγώνα.

Ο Εβάν Φουρνιέ απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού και με τρομερή εμφάνιση στο Άμπου Ντάμπι με 19 πόντους και το κρίσιμο καλάθι νίκης στο τελευταίο λεπτό του αγώνα.

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Ο Ντόντα Χολ με double double 12 πόντων και 12 ριμπάουντ κάλυψε και με το παραπάνω την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνος και ο Κόρι Τζόσεφ ήταν ξανά εκεί για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και έδειξε ότι θα έχει καταλυτικό ρόλο και στο φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού.

Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης θα γίνει γνωστός μετά τον 2ο ημιτελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Dubai BC (18/09/26, 20:00).

Το ματς

Οι δύο ομάδες ήταν παγωμένες όπως είναι λογικό στα πρώτα λεπτά, όμως δεν άργησαν να βρουν ρυθμό. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα τεσσάρων πόντων (14-10) χάρη στους Γουόρντ και Χολ, όμως μετά το τηλεοπτικό τάιμ άουτ η Φενερμπαχτσέ έκανε ένα σερί 8-0 και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ (20-25).

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Η Φενερμπαχτσέ στην αρχή της 2ης περιόδου εκμεταλλεύτηκε τα ερυθρόλευκα λάθη και άνοιξε ακόμα περισσότερο τη διαφορά του σκορ (24-35). Το τάιμ άουτ του Γιώργου Μπαρτζώκα ξύπνησε τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι σοβάρεψαν σε άμυνα και επίθεση και πήγαν στα αποδυτήρια όντας με μόλις δύο πόντους (43-45) πίσω στο σκορ, με τον Φουρνιέ να κάνει τη διαφορά.

Ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ μετά από ώρα (58-55), όμως η Φενερμπαχτσέ ήταν και πάλι ανώτεροι και κατάφερε να πάρει ξανά κεφάλι στο σκορ. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους εξασφάλισε και καλή διαφορά για την τελική ευθεία του ματς, μιας και μπήκε στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα εννέα πόντων (69-78).

Ο Κόρι Τζόσεφ και ο Εβάν Φουρνιέ έκαναν τη διαφορά στην τελευταία περίοδο του Ολυμπιακού, όπως και ο Εμπάι Εντιάι. Η άμυνα έσφιξε και η επίθεση των Τούρκων δεν είχε λύσεις, όπως στο υπόλοιπο ματς. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε για πρώτη φορά στο 4ο δεκάλεπτο με τον Εντιάι στο 85-83.

Από εκεί και έπειτα μπορεί οι Πειραιώτες να πήραν διαφορά πέντε πόντων (90-85), όμως οι Τούρκοι δεν παράτησαν το ματς και ισοφάρισαν ξανά για να έρθει ο Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό να βάλει καλάθι μέσης απόστασης δείχνοντας το χαρακτήρα του και να δώσει τη νίκη – πρόκριση στον τελικό του Super Cup της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-45, 69-78, 92-90.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): ΜακΙντάιρ 2(1/1 δίποντο, 4 ασίστ), Γουορντ 9(3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Βεζένκοβ 7(2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 9(0/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Χολ 12(4/7 δίποντα, 4/4 βολές, 12 ριμπάουντ), Μοντέρο 13(3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ασίστ), Εντιάι 9(3/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Τζόσεφ 10 (1/2 δίποντα 2/4 τρίποντα, 1 ασίστ, 2 ριμπάουντ), Τζόουνς 2(1/1 δίποντο, 2 ριμπάουντ, Φουρνιέ 19 (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 2 ριμπάουντ).

Φενερμπαχτσέ (Γιασικεβίτσιους): Μπίνγκαμ 10 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 9 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Μέλι 5 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Κλάιμπερν 8 (1/3 δίποντα, 2.4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Σιλντς 18(3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα), Τάκερ 8 (0/3 δίποντα, 2/4 δίποντα, 2/4 βολές), Τζουζάνγκ 3, Φόρεστ 7(1/1 δίποντο, 5/5 βολές, Κι 17 (4/4 δίποντα, 6/6 βολές 5 κλεψίματα), Μπιτίμ, Σίλβα 5 (1/3 δίποντα, 3/5 βολές).