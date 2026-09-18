Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Παρτιζάν 100-99: Με buzzer beater του Φόστερ και μυθικό Όσμαν στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» οι Θεσσαλονικείς

Απίθανη εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν που έδειξε άμεσα την ποιότητά του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ
Ο Όσμαν και ο Φόστερ
Ο Όσμαν και ο Φόστερ μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 100-99 την Παρτιζάν και προκρίθηκε στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του Παναθηναϊκός – Μπουργκ (18/09/26, 21:15, Newsit.gr, ΣΚΑΙ).

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε μυθική εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και με 27 πόντους οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, η οποία χρειάστηκε ένα τρομερό buzzer beater του Μάρκους Φόστερ για να έρθει στο T- Center, με τους παίκτες του «Δικεφάλου» να την πανηγυρίζουν με πάθος.

Ο Μάρκους Φόστερ πέρα από το νικητήριο καλάθι του πέτυχε συνολικά 25 πόντους και ήταν ο δεύτερος σκόρερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με τους Σέρβους.

Στο φινάλε του αγώνα η Παρτιζάν με ένα σερί 7-0 πέρασε μπροστά και έκανε το 95-99, όμως ο Όσμαν με βολές μείωσε σε 97-99. Στην τελευταία επίθεση ο Καλάθης αστόχησε σε λέι απ, αλλά μετά από επιθετικό ριμπάουντ ο Μάρκους Φόρστερ έβαλε το τρίποντο της νίκης και έδωσε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ στον τελικό του φιλικού τουρνουά.

Μένει να φανεί αν θα έχουμε άμεσα στη σεζόν το πρώτο ματς του Τσέντι Όσμαν ενάντια στην πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό, που είναι το ξεκάθαρο φαβορί κόντρα στην Μπουργκ.

Τα δεκάλεπτα: 26-30, 52-54, 79-74, 100-99.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
245
145
108
91
82
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo