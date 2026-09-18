ΠΑΟΚ – Παρτιζάν 100-99: Με buzzer beater του Φόστερ και μυθικό Όσμαν στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 100-99 την Παρτιζάν και προκρίθηκε στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του Παναθηναϊκός – Μπουργκ (18/09/26, 21:15, Newsit.gr, ΣΚΑΙ).

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε μυθική εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και με 27 πόντους οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, η οποία χρειάστηκε ένα τρομερό buzzer beater του Μάρκους Φόστερ για να έρθει στο T- Center, με τους παίκτες του «Δικεφάλου» να την πανηγυρίζουν με πάθος.

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Ο Μάρκους Φόστερ πέρα από το νικητήριο καλάθι του πέτυχε συνολικά 25 πόντους και ήταν ο δεύτερος σκόρερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με τους Σέρβους.

Στο φινάλε του αγώνα η Παρτιζάν με ένα σερί 7-0 πέρασε μπροστά και έκανε το 95-99, όμως ο Όσμαν με βολές μείωσε σε 97-99. Στην τελευταία επίθεση ο Καλάθης αστόχησε σε λέι απ, αλλά μετά από επιθετικό ριμπάουντ ο Μάρκους Φόρστερ έβαλε το τρίποντο της νίκης και έδωσε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ στον τελικό του φιλικού τουρνουά.

Μένει να φανεί αν θα έχουμε άμεσα στη σεζόν το πρώτο ματς του Τσέντι Όσμαν ενάντια στην πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό, που είναι το ξεκάθαρο φαβορί κόντρα στην Μπουργκ.

Τα δεκάλεπτα: 26-30, 52-54, 79-74, 100-99.