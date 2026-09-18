Πανιώνιος Betsson: Η Νέα Σμύρνη γιόρτασε τα 136 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου με την παρουσίαση των ομάδων βόλεϊ ανδρών και γυναικών

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός των τμημάτων βόλεϊ ανδρών και γυναικών, έδωσε το «παρών» σε μια ξεχωριστή βραδιά που ένωσε την ιστορία του Πανιωνίου με τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ιστορία, συγκίνηση και κυανέρυθρο παλμό πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης, με αφορμή τη συμπλήρωση 136 χρόνων από την ίδρυση του Πανιωνίου, αλλά και 100 χρόνων από την ίδρυση του τμήματος βόλεϊ γυναικών.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου, αθλητών και αθλητριών, εκπροσώπων της διοίκησης και των τμημάτων του Συλλόγου, αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή για τον «Ιστορικό», συνδέοντας το ένδοξο παρελθόν του Πανιωνίου με το παρόν και τη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά του.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα αφιέρωμα στην ιστορική διαδρομή του Πανιωνίου, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αναφορές στην ιστορία και τη διαχρονική σχέση του Συλλόγου με τη Νέα Σμύρνη. Ξεχωριστή θέση είχαν οι βραβεύσεις ανθρώπων που έχουν προσφέρει στον Πανιώνιο και έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του Συλλόγου.

Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε η Κατερίνα Δελή για την παρουσία και την προσφορά της στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Πανιωνίου, με τη βράβευσή της να πραγματοποιείται από την αρχηγό της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου Betsson, Ιωάννα Καρέλια.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η παρουσία του κόσμου, με την κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης να γεμίζει από φίλους του Πανιωνίου, οι οποίοι δημιούργησαν μια δυναμική κυανέρυθρη ατμόσφαιρα και έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά.