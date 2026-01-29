Μπαρτζώκας μετά το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: «Έχουμε μεγάλο ρόστερ και καλή ομάδα»

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπαρτσελόνα με 87-75 για την 25η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του στο ΣΕΦ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην εμφάνιση των παικτών του στο τελευταίο δεκάλεπτο του Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα, ενώ δήλωσε ευγνώμων για το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του, τη φετινή σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

“Για να είμαι ειλικρινής η άμυνά μας στην τέταρτη περίοδο ήταν απίστευτη. Βάλαμε 28 πόντους και δεχθήκαμε μόλις 11. Τους αναγκάσαμε να κάνουν πολλά λάθη. Παρόλο που σούταραν πολύ καλά με 40-45% στο τρίποντο, κι εμείς ήμασταν μόνο στο 25% στην έδρα μας, καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι.

Συγχαρητήρια στους οπαδούς, που μας υποστήριξαν, ήταν καταπληκτική η ατμόσφαιρα. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μου για τη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ειδικά όταν ο Πάντερ και ο Κλάιμπερν έβαλαν τόσο μεγάλα καλάθια.

Ακόμα μας λείπουν κάποιοι παίκτες, αλλά έχουμε μεγάλο ρόστερ και καλή ομάδα. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν εξαιρετικός απόψε, όπως και όλοι οι άλλοι. Ακόμα και ο Κόρι Τζόσεφ, γιατί πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι είχε να αγωνιστεί 9 μήνες. Νομίζω ότι έχασε κάποια σουτ λόγω έλλειψης φυσικής κατάστασης, αλλά έπαιξε το ματς με τη σωστή νοοτροπία. Είμαι ευγνώμων για το ρόστερ”.