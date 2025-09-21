Μπαρτζώκας: Πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε άμεσα γκαρντ

Μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κρήτη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην άμεση ανάγκη των πρωταθλητών Ελλάδας για απόκτηση γκαρντ.

O προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, επιβεβαίωσε ότι οι Πειραιώτες έχουν βγει στην αγορά για περιφερειακό παίκτη μετά τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Ο Έλληνας τεχνικός τοποθετήθηκε και για τα χαρακτηριστικά του παίκτη που αναζητεί ο Ολυμπιακός, ενώ μίλησε και για το φιλικό τουρνουά στην Κρήτη.

Όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού

Για το τουρνουά στην Κρήτη: “Τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε από το να παίξουμε απέναντι σε δύο πολύ δυνατές ομάδες; Το τουρνουά είχε πολύ υψηλό επίπεδο, τα παιχνίδια ήταν κλειστά. Οι ομάδες προσπαθούν να προετοιμαστούν για το άμεσο ξεκίνημα των διοργανώσεων.

Βέβαια, εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα: σήμερα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και λίγο και τους διεθνείς. Δεν έχουν κάνει ούτε μία προπόνηση με άμυνα μαζί μας, αλλά ο χρόνος πιέζει, αφού έχουμε το SuperCup την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να πάμε ταχύρρυθμα.

Αυτό δείχνει ότι σε πολλές φάσεις είμαστε μπροστά, όμως κάνουμε και πολλά λάθη, που προέρχονται από την έλλειψη συνεργασιών. Σήμερα, για παράδειγμα, δώσει πάνω από 20 πόντους στον αιφνιδιασμό, αλλά οι παίκτες πρέπει να μάθουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου.

Οι νεοφερμένοι πρέπει να καταλάβουν πού να δίνουν και πού να παίρνουν την μπάλα, ενώ και αμυντικά χρειάζονται καλύτερες συνεργασίες. Όλοι καταλαβαίνουν ότι η δουλειά μας είναι πολύ δύσκολη, όπως και για κάθε προπονητή αυτήν την περίοδο. Λόγω EuroBasket ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι απαιτήσεις τεράστιες”.

Για την προσαρμογή των νέων παικτών: “Πρέπει να έχουμε σταθερό ρυθμό σε άμυνα και επίθεση. Είχαμε πολλές αυξομειώσεις στον τρόπο που παίζαμε και αναγκαστήκαμε να ρίξουμε την ένταση. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πίσω με πέντε πόντους, από μια κακή επιλογή στο τέλος.

Μετά μπήκαμε και περάσαμε μπροστά με +10, κάναμε ένα σερί 15-0, αλλά αντί να κρατήσουμε τον ρυθμό και να το εκμεταλλευτούμε, κάναμε πολλά λάθη στο σετ παιχνίδι και τους δίναμε την μπάλα στα χέρια. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι πολύ αθλητική ομάδα φέτος, με αρκετούς Αμερικανούς, καλούς στο transition. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μη δίνουμε την μπάλα στα χέρια τους.

Από την άλλη, είχαμε 22-23 ασίστ, δέκα περισσότερες από τον Αστέρα. Αυτό δείχνει ότι ακόμα και σήμερα προσπαθήσαμε να παίξουμε ομαδικά. Το καταφέραμε, αλλά επαναλαμβάνω χρειάζεται περισσότερη συνέπεια στα χρονικά διαστήματα στα οποία παίζουμε καλά”.

Για τα χαρακτηριστικά του παίκτη που αναζητά ο Ολυμπιακός: “Εξαρτάται από το πώς βλέπει την κατάσταση κάθε προπονητής. Εγώ θέλω έναν καλό παίκτη, που να έχει το επίπεδο να σταθεί εδώ. Τα χαρακτηριστικά του τα εκμεταλλεύεται η ομάδα, ενώ τις αδυναμίες του πρέπει να τις καλύψει. Αν νομίζουμε ότι θα βρούμε έναν που θα έρθει και θα κυριαρχήσει, για NBAer με καριέρα ετών, και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχουν παραδείγματα παικτών που ήρθαν από το ΝΒΑ, σε μεγάλες ομάδες που αντιμετωπίσαμε κι εμείς, και δεν μπόρεσαν να κάνουν τη διαφορά στην Ευρώπη.

Η EuroLeague είναι πολύ δύσκολη. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές, έχουν καλούς προπονητές, καλούς παίκτες. Η ένταση και η ταχύτητα στα παιχνίδια είναι τεράστια και θα αυξηθεί κι άλλο όταν οι ομάδες βρουν ρυθμό. Εμείς θέλουμε να παίξουμε το μπάσκετ που έχουμε μάθει, πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά καλά στοιχεία και καλούς παίκτες, απλώς μας λείπουν ένα-δύο κομμάτια ακόμα”.