Ριμπάλτα: «Πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ρόστερ της ΑΕΚ, ό,τι κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά»

Η σέρβικη “Mozzart Sport” βρέθηκε στην Αθήνα για να καλύψει την φιέστα της ΑΕΚ και -μετά τις συνεντεύξεις του Λούκα Γιόβιτς και του Μάρκο Νίκολιτς- μίλησε και με τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τη φετινή επιτυχία της Ένωσης, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ μίλησε για την επιλογή προπονητή στην ΑΕΚ και το πως κατέληξε στον Μάρκο Νίκολιτς, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Μάριο Ηλιόπουλο, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και στα μετεγγραφικά της Ένωσης.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του Μάριου Ηλιόπουλου, σχετικά με την πρόσληψη του Μάρκο Νίκολιτς. «Μετά την πρώτη συνάντηση με τον Μάρκο, ο πρόεδρος μου είπε “τον θέλω”. Εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα, τη δίψα για νίκη και το όραμά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ήταν απόλυτος για την αξία του Σέρβου τεχνικού, τονίζοντας: «Ο Νίκολιτς είναι 100% έτοιμος. Όχι μόνο για το γήπεδο, αλλά και για όλα όσα απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο εκτός αυτού. Ξέρει να διαχειρίζεται τα πάντα».

Η σχέση των δύο είχε χτιστεί από παλιά, με τον Ριμπάλτα να εξηγεί πως τον είχε ξεχωρίσει από τη δουλειά του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις απαιτητικές αναμετρήσεις απέναντι σε κορυφαίους συλλόγους: «Οι ομάδες του ήταν πάντα δύσκολοι αντίπαλοι. Με εντυπωσίαζε η τακτική του και η διαχείριση των αγώνων».

Αναφερόμενος στη φετινή σεζόν, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Ήταν ένας μαραθώνιος. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς, με προκριματικά, και φτάσαμε μέχρι το τέλος απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Αυτό κάνει την επιτυχία ακόμη μεγαλύτερη».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην εικόνα της ομάδας στα πλέι οφ, λέγοντας: «Ήμασταν απίστευτοι. Κερδίσαμε μεγάλα παιχνίδια και δείξαμε χαρακτήρα. Η ομάδα πίστεψε και έγινε πιο “πεινασμένη” όσο πλησιάζαμε στον στόχο».

Ο Ριμπάλτα στάθηκε και στον ρόλο των παικτών, επισημαίνοντας την προσαρμογή των νέων και τη συνοχή του συνόλου, ενώ εξήγησε πως η επιλογή παικτών δεν είχε να κάνει με εθνικότητες, αλλά με το κατάλληλο προφίλ: «Δεν επιλέγουμε βάσει χώρας, αλλά βάσει αναγκών και χαρακτήρα».

Για τον Λούκα Γιόβιτς, αποκάλυψε το πώς πείστηκε να φορέσει τα κιτρινόμαυρα: «Ήμασταν ειλικρινείς μαζί του. Δεν θέλαμε να τον πιέσουμε, αλλά να καταλάβει ότι η ΑΕΚ είναι το σωστό βήμα. Και το είδε μόνος του».

Σε ό,τι αφορά το μέλλον, προανήγγειλε εξελίξεις: «Δεν είναι ιδανικό να μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου. Θέλουμε σταθερότητα και τις επόμενες εβδομάδες θα συζητήσουμε για όλα».

Τέλος, αναφέρθηκε και στον πήχη της επόμενης χρονιάς, δίνοντας το στίγμα: «Τώρα τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Πρέπει να βελτιώσουμε το ρόστερ και να κρατήσουμε την ομάδα ανταγωνιστική σε Ελλάδα και Ευρώπη».