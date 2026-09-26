Ο Ολυμπιακός θα παίξει χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και στον τελικό του Super Cup

Ο Ολυμπιακός δεν ενθουσίασε, όμως έκανε τη… δουλειά κόντρα στην ΑΕΚ, επικράτησε με 93-80 και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup. Οι ερυθρόλευκοι δεν είχαν στη διάθεσή τους το Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έμεινε εκτός 12άδας.

Το ίδιο φαίνεται πως θα συμβεί και στον τελικό του Super Cup. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ταλαιπωρείται ακόμα από ενοχλήσεις από την τενοντίτιδα που είχε το προηγούμενο διάστημα, χάνοντας και τα δύο ματς των “ερυθρόλευκων” στο Super Cup της Euroleague.

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Ο 31χρονος Σέρβος σέντερ αγωνίστηκε για λίγα λεπτά στην πρεμιέρα των Πειραιωτών στην Euroleague -στη νίκη επί της Μπασκόνια- αλλά πονάει ακόμα και αποφασίστηκε να μείνει εκτός και από τον αυριανό τελικό (27.09.2026, 20:00) ώστε να προφυλαχθεί και να μην χειροτερέψει η κατάστασή του.

Ο Ολυμπιακός θα έχει στη θέση του σέντερ τους Χολ και Καραγιαννίδη, αφού ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι τιμωρημένος.