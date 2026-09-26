Ολυμπιακός – ΑΕΚ 93-80: Ερυθρόλευκη πρόκριση με Μοντέρο και Χολ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ

Η ΑΕΚ έδωσε “μάχη”, αλλά ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις. Η ομάδα του Μπαρτζώκα έφτασε τη διαφορά ακόμα και στο +23, αλλά επικράτησε τελικά με 93-80 και πέρασε στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Χολ και Μοντέρο οι κορυφαίοι των ερυθρόλευκων – Από την Ένωση έκανε ματσάρα ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Οι κιτρινόμαυροι έριξαν τη διαφορά στους 7 πόντους, την τελευταία περίοδο, αλλά ο Μοντέρο “καθάρισε” για τους Πειραιώτες. Δείτε το live του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός έδειξε δυο φορές να “καθαρίζει” το ματς -φτάνοντας τη διαφορά στους 20 και 23 πόντους- αλλά άμεσα η ΑΕΚ έβρισκε τον τρόπο να επιστρέφει στο ματς. Οι Πειραιώτες είδαν τον Φουρνιέ να μένει σε… ρηχά νερά, αλλά ο Μοντέρο και Χολ ήταν εκεί για να τους δώσουν τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ.

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Ο Ντόντα Χολ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ θα μπορούσε να πάρει τον τίτλο του MVP αν ο Ζαν Μοντέρο δεν… έβγαινε μπροστά στην τέταρτη περίοδο όταν η ΑΕΚ μείωσε. Το φετινό μετεγγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών καθάρισε το ματς, “μετρώντας” 19 πόντους και 5 ασίστ. Από 14 πόντους μέτρησαν οι Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Για την ΑΕΚ, ξεχώρισε με 18 πόντους ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ενώ ο Τζόσεφ έβαλε 16 πόντους και ο Νόλεϊ. Σημαντική και η παρουσία του Γιαννούλη Λαρεντζάκη σε άμυνα και επίθεση (6 πόντοι, 3 κλεψίματα και 4 κερδισμένα φάουλ, μεταξύ άλλων). Ντεμπούτο με τα κιτρινόμαυρα έκανε ο Ερτέλ.

Το ματς…

Μετά από έκανα καλό ξεκίνημα της ΑΕΚ, λόγω των 4 πόντων του Νόλεϊ (2-4) ο Ολυμπιακός έγινε πιο σκληρός στην άμυνα, ανάγκασε την Ένωση να πάρει βιαστικές επιθετικές αποφάσεις, να κάνει λάθη και με μπροστάρη τον Βεζένκοφ πήρε… κεφάλι στο σκορ (11-4). Η ομάδα του Σάκοτα ήταν αρκετά άστοχη και οι Πειραιώτες πέτυχαν αρκετούς εύκολους πόντους, μέχρι να κάνει ένα μιμρό σερί ο Τζόσεφ (16-9).

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Ο Ολυμπιακός συνέχισε να εκμεταλλεύεται την υπεροχή του Χολ στη ρακέτα της ΑΕΚ και είδε τον Ντόρσεϊ να.. βρίσκει το χέρι του. Η ΑΕΚ βελτίωσε την εικόνα της, έχοντας στο παρκέ Λαρεντζάκη και Ερτέλ, βρήκε 5 σερί πόντους, οι ερυθρόλευκοι είχαν σερί άστοχων σουτ και το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο “έγραψε” 28-18.

Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Τσαλμπούρης μείωσε τη διαφορά με τρίποντο (28-21 και 28-22 με μια βολή του Τζόσεφ). Ο Χολ όμως ήταν και πάλι αυτός που “χτύπησε” την κιτρινόμαυρη άμυνα, δίνοντας ξανά απόσταση ασφαλείας στον Ολυμπιακό, για να έρθουν και οι πρώτοι πόντοι των Φουρνιέ και Μοντέρο στο ματς.

Ο Ολυμπιακός άρχισε να ανεβάζει “στροφές” με τον Τσαλμπούρη να είναι η μοναδική επιθετική λύση της ΑΕΚ. Η διαφορά αυξήθηκε και μειώθηκε, ανάλογα με το μομέντουμ που είχαν οι δυο ομάδες. Η Ένωση πάντως έκανε ένα σερί 0-11 και κατάφερε να ρίξει τη διαφορά από το +20 σε μονοψήφιο αριθμό, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-37.

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα 13-3 σερί με το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, βρίσκοντας πόντους από Ντόρσεϊ και Γουόρντ (59-41). Η ομάδα του Μπαρτζώκα είχε το πάνω χέρι, αφού η ΑΕΚ έδειξε για αρκετά λεπτά να μη μπορεί να παίξει σε υψηλή ένταση. Με την είσοδο των Λαρεντζάκη και Τσαλμπούρη οι κιτρινόμαυροι έγιναν και πάλι ανταγωνιστικοί και έριξαν τη διαφορά στους 10 πόντους (72-62) και κατάφεραν να φορτώσουν τον Ντόρσεϊ με 4ο φάουλ! (στο 74-62 έκλεισε η τρίτη περίοδος).

Η ΑΕΚ μπήκε στην τελευταία περίοδο με κάρφωμα του Τζόσεφ (74-64). Με “όπλο” την άμυνα και τον Μοντέρο, ο Ολυμπιακός έκανε ένα 7-0 σερί και ανέβασε και πάλι τη διαφορά (81-64). Ο Σάκοτα ζήτησε τάιμ άουτ, οι Πειραιώτες χαλάρωσαν, έκαναν λάθη με την επιστροφή τους στο ματς και η Ένωση έκανε νέο σερί για το 81-71, από το τρίποντο του Λεκαβίτσιους. Σε αυτό το διάστημα, ο Ντόρσεϊ αποβλήθηκε με 5ο φάουλ.

Το τρίποντο του Κατσίβελη έριξε τη διαφορά στους 7 πόντους, αλλά το τρίποντο του Μοντέρο -που έχασε τη βολή που είχε- ανέβασε τη διαφορά στους 12 πόντους (87-75) με σερί καλάθια του. Από ασίστ του, ο Χολ κάρφωσε για το 89-75. Οι δυο τους συνεργάστηκαν και στο 91-77 των Πειραιωτών, με εύκολο φόλοου του δεύτερου, ενώ οι βολές του πρώτου διαμόρφωσαν το τελικό 93-80.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 46-37, 74-62, 93-80

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 6 (3/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8 ασίστ, 1 λάθος), Γουορντ 7 (2/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 14 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), Ντόρσεϊ 14 (1/1 δίποντο, 4/8 τρίποντα), Χολ 19 (8/9 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μοντέρο 19 (2/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πλώτας, Παπανικολάου (0/4 τρίποντα), Νετζήπογλου 2, Εντιάι 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 1 μπλοκ), Καραγιαννίδης 2, Φουρνιέ 5 (1 τρίποντο, 1 ασίστ, 6 λάθη)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Πίνκνι 4, Νόλι 12 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ασίστ), Φλιώνης, Τζόσεφ 16 (5/10 δίποντα, 6/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Μπάρτλι 6 (2/8 σουτ, 6 ασίστ), Κατσίβελης 10 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Λαρεντζάκης 6 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λεκαβίτσιους 3 (1), Τσαλμπούρης 18 (6/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερτέλ 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 24/30 δίποντα, 11/32 τρίποντα, 12/18 βολές, 35 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 9 επιθετικά), 24 ασίστ, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 18 λάθη, 19 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 17/31 δίποντα, 11/28 τρίποντα, 13/22 βολές, 25 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 5 επιθετικά), 25 ασίστ, 13 κλεψίματα, 15 λάθη, 20 φάουλ