Αθλητικά

Σωτήρης Κοντούρης: Αγωνία στον Παναθηναϊκό με την αναγκαστική αλλαγή του Έλληνα μέσου στο ματς της Εθνικής Ελπίδων

Στο δεξί πόδι φάνηκε να έχει αποκτήσει πρόβλημα ο Έλληνας μέσος
Σωτήρης Κοντούρης: Αγωνία στον Παναθηναϊκό με την αναγκαστική αλλαγή του Έλληνα μέσου στο ματς της Εθνικής Ελπίδων
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Σωτήρης Κοντούρης του Παναθηναϊκού από την αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την αντίστοιχη της Γεωργίας για τα προκριματικά του U21 Euro του 2027

Ο 21χρονος χαφ του Παναθηναϊκού ξεκίνησε βασικός στο Γεωργία – Ελλάδα, αλλά έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 26′ με τον Αλμύρα να τον αντικαθιστά. Ο Σωτήρης Κοντούρης έπεσε στον αγωνιστικό χώρο πιάνοντας το δεξί του πόδι.

Μένει πλέον να φανεί το ακριβές πρόβλημα που αποκόμισε ο μέσος του Παναθηναϊκού. Ο Κοντούρης αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα τα ξημερώματα της Κυριακής (27.09.2026) και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
159
109
105
104
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo