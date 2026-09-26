Σωτήρης Κοντούρης: Αγωνία στον Παναθηναϊκό με την αναγκαστική αλλαγή του Έλληνα μέσου στο ματς της Εθνικής Ελπίδων

Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Σωτήρης Κοντούρης του Παναθηναϊκού από την αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την αντίστοιχη της Γεωργίας για τα προκριματικά του U21 Euro του 2027

Ο 21χρονος χαφ του Παναθηναϊκού ξεκίνησε βασικός στο Γεωργία – Ελλάδα, αλλά έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 26′ με τον Αλμύρα να τον αντικαθιστά. Ο Σωτήρης Κοντούρης έπεσε στον αγωνιστικό χώρο πιάνοντας το δεξί του πόδι.

Μένει πλέον να φανεί το ακριβές πρόβλημα που αποκόμισε ο μέσος του Παναθηναϊκού. Ο Κοντούρης αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα τα ξημερώματα της Κυριακής (27.09.2026) και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.