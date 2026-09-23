Μπασκόνια – Ολυμπιακός: Επιβεβαίωσε την απουσία του Άλεξ Λεν ο προπονητής των Βάσκων

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο (24/9/26, 21:30, Live από το Newsit.gr) την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της Euroleague και οι Βάσκοι είναι αναγκασμένοι να “κατέβουν” στο ματς με έναν μόνο σέντερ, αφού ο Άλεξ Λεν θα μείνει οριστικά εκτός.

Ο προπονητής της Μπασκόνια, Πάολο Γκαλμπιάτι, ρωτήθηκε σχετικά στο περιθώριο της τελευταίας προπόνησης πριν τον Ολυμπιακό και επιβεβαίωσε την απουσία του Άλεξ Λεν για το παιχνίδι με τους Πειραιώτες.

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Ο Γκαλμπιάτι αποθέωσε επίσης τους Πειραιώτες και στάθηκε στην ποιότητα που πρόσθεσαν στο ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν, ενώ προετοιμάζεται να τους αντιμετωπίσει με μοναδικό ψηλό, τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ.

Οι δηλώσεις του Γκαλμπιάτι

Για τον Ολυμπιακό: «Είναι τρομερή ομάδα. Υπέγραψαν τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τον Γιαν Μοντέρο, ενώ προσέθεσαν τον Εμπάι Εντιάι, που φοβερός αθλητής».

Για το παιχνίδι της πρεμιέρας: «Πρέπει να πάρουμε τα ριμπάουντ, να αμυνθούμε, να μοιράσουμε την μπάλα, να σκοράρουμε και να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Ο αγώνας μας βοηθάει να έχουμε μία εικόνα και βίντεο ώστε να βελτιωθούν οι παίκτες. Θέλουμε να κερδίσουμε, δεν πάμε για να παίξουμε».