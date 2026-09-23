Αθλητικά

Ο Προμηθέας Πάτρας δεν πήρε πιστοποιητικό από την ΕΕΑ για να συμμετάσχει στην GBL

Έλαβαν το πιστοποιητικό η ΑΕΚ, η Δόξα Λευκάδας και η Καρδίτσα
Οι παίκτες του Προμηθέας Πάτρας
Οι παίκτες του Προμηθέας Πάτρας την περασμένη σεζόν / EUROKINISSI
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Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) δεν έδωσε πιστοποιητικό συμμετοχής στην GBL, στον Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος και βρίσκεται έτσι στον… αέρα ενόψει της νέας σεζόν.

Τα δικαιολογητικά που έδωσε στην ΕΕΑ ο Προμηθέας Πάτρας δεν ήταν αρκετά για να πάρει το “πράσινο φως” για την GBL, σε αντίθεση με τις ΚΑΕ ΑΕΚ, ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας και ΚΑΕ Καρδίτσας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Επιτροπή.

Η ανακοίνωση της ΕΕΑ

“Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού του άρθρου
77Α παρ. 3 ν. 2725/99, όπως ισχύει, στις ΚΑΕ.

Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΚΑΕ:

ΚΑΕ ΑΕΚ
ΚΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΚΑΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η Επιτροπή δεν χορηγεί πιστοποιητικό στην ΚΑΕ:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ”.

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Αθλητικά
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