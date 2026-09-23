Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στη Νέα Μεσημβρία

Φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟΚ την επόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε αγώνα της Super League (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)
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Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες δίνει το περιθώριο στις ομάδες να “δουλέψουν” με τους… εναπομείναντες παίκτες στις προπονήσεις τους και ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να προσθέσει και ένα φιλικό παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Λίγο πριν την επανέναρξη της σεζόν, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με την αναμέτρηση να γίνεται χωρίς οπαδούς στο προπονητικό κέντρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Παρασκευή (2/10 12:00), με τον ΠΑΟΚ να έχει πάντως το πρώτο του επίσημο ματς μετά τη διακοπή, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, υποδεχόμενος την Καλαμάτα στην Τούμπα, για την 6η αγωνιστική της Super League.

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Αθλητικά
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