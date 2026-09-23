Ίζακ Μπόνγκα για τον Παναθηναϊκό: «Παίρνει χρόνο να προσαρμοστώ στους συμπαίκτες μου, δίνει έξτρα ενέργεια το γήπεδο»

Ο Ίζακ Μπόνγκα αναμένεται να κάνει επίσημο ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με την Παρί στη Euroleague και μίλησε για την προσαρμογή του στην ομάδα, αλλά και την πρεμιέρα της ομάδας του στην Ευρώπη.

Στην τελευταία προπόνηση πριν το Παναθηναϊκός – Παρί, ο Ίζακ Μπόνγκα ξεκαθάρισε τους στόχους της ομάδας του, αλλά αναφέρθηκε και στους οπαδούς του και στον τρόπο που προσπαθεί να “εγκλιματιστεί” στους “πράσινους”.

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Οι δηλώσεις του Μπόνγκα

Για το ότι οι GMs της Euroleague θεωρούν φαβορί τον Παναθηναϊκό: «Έχουμε ξεκάθαρους στόχους. Προσωπικά, δεν θέλω να βλέπω μακριά στο μέλλον, αλλά έχω αυτοπεποίθηση πως έχουμε την ευκαιρία να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Για την Παρί: «Θα είναι καλό τεστ, καλό πρώτο ματς. Παίζει γρήγορα, παίρνει πολλά σουτ. Πρέπει να ματσάρουμε την ενέργειά της, αλλά ταυτόχρονα να παίξουμε το παιχνίδι μας».

Για το αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει το 7/7 στην έδρα του: «Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι καλό ότι έχουμε 7 ματς στην έδρα μας, ότι έχουμε αυτούς τους οπαδούς και την ενέργεια. Εμένα πάντα μου δίνει έξτρα ενέργεια το να παίζω σε ένα τέτοιο γήπεδο με τόσο παθιασμένους οπαδούς».

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Για το τι τον έχει δυσκολέψει μέχρι τώρα: «Η προσαρμογή. Είναι καλό ότι ξέρω τον προπονητή και τον βοηθό. Αλλά πρέπει να προσαρμοστώ στους συμπαίκτες μου. Όλοι είμαστε επαγγελματίες και με κάθε προπόνηση και ματς μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά παίρνει χρόνο».

Για τους Γάλλους στα αποδυτήρια: «Δουλεύω τα γαλλικά μου. Είναι ωραίο που έχουμε παίκτες από διαφορετικές εθνικότητες».

Για τον διαγωνισμό τριπόντων από το κέντρο με τον Γιαμπουσέλε: «Απλά σουτάρουμε. Έβαλα ένα, νόμιζα ότι κέρδισα, αλλά μετά με ισοφάρισε».