Μπάχαλο στη Μονακό και επεισόδιο μεταξύ Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε νέα ήττα με 88-70 επί της Φενέρμπαχτσε και τα νεύρα ήταν τεταμένα στο φινάλε της αναμέτρησης, με τον Μάικ Τζέιμς να έχει ένα επεισόδιο με τον Έλι Οκόμπο.

Ο Μάικ Τζέιμς έδωσε το χέρι του στον Έλι Οκόμπο, καθώς αυτός πήγαινε προς τον πάγκο, αλλά ο Γάλλος γκαρντ τον απέφυγε, με αποτέλεσμα μία βίαιη αντίδραση από τον Αμερικανό ηγέτη της Μονακό.

Η κάμερα κατέγραψε τον Μάικ Τζέιμς να σπρώχνει τον Έλι Οκόμπο προς τον πάγκο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και να του ρίχνει μερικά… γαλλικά, πριν μπουν οι υπόλοιποι παίκτες ανάμεσά τους.

WILD SCENE in the Fenerbahce – Monaco finale



Elie Okobo and Mike James exchanged some words and then James SHOVED Okobo with forcepic.twitter.com/B1aG29znVE — Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 5, 2026

Τα οικονομικά προβλήματα και οι σερί ήττες της Μονακό έχουν δημιουργήσει… μπάχαλο στο εσωτερικό της ομάδας του Σπανούλη.