Αθλητικά

Μπάχαλο στη Μονακό και επεισόδιο μεταξύ Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε

Έξαλλος ο Μάικ Τζέιμς με τον Έλι Οκόμπο, μπήκαν στη μέση για να τον συγκρατήσουν οι συμπαίκτες τους
Ο Μάικ Τζέιμς
Ο Μάικ Τζέιμς με τον Βασίλη Σπανούλη σε αγώνα της Μονακό (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε νέα ήττα με 88-70 επί της Φενέρμπαχτσε και τα νεύρα ήταν τεταμένα στο φινάλε της αναμέτρησης, με τον Μάικ Τζέιμς να έχει ένα επεισόδιο με τον Έλι Οκόμπο.

Ο Μάικ Τζέιμς έδωσε το χέρι του στον Έλι Οκόμπο, καθώς αυτός πήγαινε προς τον πάγκο, αλλά ο Γάλλος γκαρντ τον απέφυγε, με αποτέλεσμα μία βίαιη αντίδραση από τον Αμερικανό ηγέτη της Μονακό.

Η κάμερα κατέγραψε τον Μάικ Τζέιμς να σπρώχνει τον Έλι Οκόμπο προς τον πάγκο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και να του ρίχνει μερικά… γαλλικά, πριν μπουν οι υπόλοιποι παίκτες ανάμεσά τους.

Τα οικονομικά προβλήματα και οι σερί ήττες της Μονακό έχουν δημιουργήσει… μπάχαλο στο εσωτερικό της ομάδας του Σπανούλη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
145
82
69
63
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo