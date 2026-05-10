ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Το «χρυσό» γκολ του Ζοάο Μάριο και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ κατάφερε να ανατρέψει το σκορ κόντρα στον Παναθηναϊκό και με τη νίκη της με 2-1, σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για το 2026, με… ήρωα τον Ζοάο Μάριο.

Με τον Ζίνι να έχει ισοφαρίσει το γκολ του Τετέι στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ “πίεσε” μέχρι τέλους για τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό και την πήρε με ένα γκολ του Ζοάο Μάριο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός βρήκε δίχτυα με πλασέ από κοντά και πέτυχε ένα “χρυσό” γκολ για την ομάδα του, οδηγώντας και σε έξαλλους πανηγυρισμούς στην Allwyn Arena για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το γκολ του Ζοάο Μάριο