Πάρμα – Ρόμα 2-3: Αδιανόητο διπλό με δύο γκολ στις καθυστερήσεις για τους Ρωμαίους στη Serie A

Η Ρόμα έμεινε «ζωντανή» για την 4άδα, μετά από απίθανο φινάλε στην έδρα της Πάρμα
Ο Μάλεν πανηγυρίζει για τη Ρόμα (Gianni Santandrea/LaPresse via AP)
Η Ρόμα “φλέρταρε” με μία γκέλα ολκής στην έδρα της Πάρμα, αλλά με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα της Serie A, κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 3-2 και να παραμείνει σε “τροχιά” Champions League.

Παρότι προηγήθηκε με τον Μάλεν στο ματς, η Ρόμα ισοφαρίστηκε από γκολ του Στρεφέτσα για την Πάρμα και βρέθηκε να χάνει με ένα δεύτερο τέρμα των γηπεδούχων από τον Κεϊτά στο 87′. Εκεί που όλα έδειχναν χαμένα όμως, οι “τζιαλορόσι” βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ρεντς στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και έφθασε σε μία “τρελή” ανατροπή στο 90+7′.

Ο Μάλεν με πέναλτι “έγραψε” το 3-2 για τους Ρωμαίους στην έδρα των “Παρμέντσι” και έφερε την ομάδα του ισόβαθμη με τη Μίλαν στην 4η θέση της βαθμολογίας της Serie A, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο.

