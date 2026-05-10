Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Τραυματίστηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε και έγινε αναγκαστική αλλαγή για τους Πειραιώτες στο ντέρμπι

Ζαλιζόταν μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του ο Ποντένσε
Ο Ποντένσε
Ο Ποντένσε μετά τον τραυματισμό του (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός “μάχεται” με τον ΠΑΟΚ στο “Καραϊσκάκης”, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, αλλά έχασε τον Ντάνιελ Ποντένσε, που τραυματίστηκε στα μέσα του πρώτου μέρους.

Μετά από μία σύγκρουση με τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Μπρούνο, ο Ντάνιελ Ποντένσε έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και παρότι “πάλεψε” για να συνεχίσει να αγωνίζεται κόντρα στον ΠΑΟΚ, έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ επέστρεψε στο γήπεδο για λίγα λεπτά, αλλά στο 31ο λεπτό αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στο ματς και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέρασε τον  Ζέλσον Μαρτίνς στη θέση του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
126
112
64
62
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo