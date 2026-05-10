Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Τραυματίστηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε και έγινε αναγκαστική αλλαγή για τους Πειραιώτες στο ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός “μάχεται” με τον ΠΑΟΚ στο “Καραϊσκάκης”, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, αλλά έχασε τον Ντάνιελ Ποντένσε, που τραυματίστηκε στα μέσα του πρώτου μέρους.

Μετά από μία σύγκρουση με τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Μπρούνο, ο Ντάνιελ Ποντένσε έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και παρότι “πάλεψε” για να συνεχίσει να αγωνίζεται κόντρα στον ΠΑΟΚ, έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ επέστρεψε στο γήπεδο για λίγα λεπτά, αλλά στο 31ο λεπτό αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στο ματς και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέρασε τον Ζέλσον Μαρτίνς στη θέση του.