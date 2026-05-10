Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Φοβερό κορεό από τους οπαδούς των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και οι οπαδοί δημιούργησαν φοβερή ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, φτιάχνοντας και ένα φοβερό κορεό.

Με αφορμή τα 40 χρόνια από την αδερφοποίηση με τον Ερυθρό Αστέρα του Βελιγραδίου, οι οπαδοί του Ολυμπιακού εμφάνισαν ένα ξεχωριστό κορεό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, για να τιμήσουν τη σχέση τους με τη σερβική ομάδα.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων διατηρούν τόσο καλές σχέσεις, που κάθονται μαζί ακόμη και στα παιχνίδια που ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας είναι αντίπαλοι.

Το εντυπωσιακό κορεό των φίλων των ερυθρόλευκων πριν τη σέντρα του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ pic.twitter.com/04oWjxCrR4 — SPORT24 (@sport24) May 10, 2026

Οι δύο ομάδες έχουν ακόμη και κοινά συνθήματα.