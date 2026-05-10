Η Βενέτσια πανηγύρισε την άνοδο στη Serie A με τους ποδοσφαιριστές της σε γόνδολες

Η παρέλαση της Βενέτσια με γόνδολες / REUTERS/Manuel Silvestri
Η Βενέτσια κατέκτησε τον τίτλο στη Serie B και θα επιστρέψει μετά από μόλις ένα χρόνο στη Serie A, το κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Ιταλίας, γεγονός που πανηγυρίστηκε με ένα… διαφορετικό τρόπο.

Οι οπαδοί της Βενέτσια δεν βγήκαν στους… δρόμους για να πανηγυρίσουν την άνοδο στη Serie A, αλλά στα κανάλια της Βενετίας, με τις γόνδολες να μεταφέρουν και τους ποδοσφαιριστές στην ιδιαίτερη παρέλαση για τον τίτλο.

Με σημαίες και καπνογόνα πάνω στις γόνδολες, δημιούργησαν έτσι μία σειρά από φοβερές εικόνες στη Βενετία, με αποτέλεσμα να γίνουν και… viral σε όλο τον κόσμο.

Μαζί με τη Βενέτσια, την άνοδο εξασφάλισε και η Φροζινόνε.

