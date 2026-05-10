Η Βενέτσια πανηγύρισε την άνοδο στη Serie A με τους ποδοσφαιριστές της σε γόνδολες

Η Βενέτσια κατέκτησε τον τίτλο στη Serie B και θα επιστρέψει μετά από μόλις ένα χρόνο στη Serie A, το κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Ιταλίας, γεγονός που πανηγυρίστηκε με ένα… διαφορετικό τρόπο.

Οι οπαδοί της Βενέτσια δεν βγήκαν στους… δρόμους για να πανηγυρίσουν την άνοδο στη Serie A, αλλά στα κανάλια της Βενετίας, με τις γόνδολες να μεταφέρουν και τους ποδοσφαιριστές στην ιδιαίτερη παρέλαση για τον τίτλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με σημαίες και καπνογόνα πάνω στις γόνδολες, δημιούργησαν έτσι μία σειρά από φοβερές εικόνες στη Βενετία, με αποτέλεσμα να γίνουν και… viral σε όλο τον κόσμο.

This is how Venezia celebrated promotion to Serie A. pic.twitter.com/1SUkQPBooB — EuroFoot (@eurofootcom) May 10, 2026

Μαζί με τη Βενέτσια, την άνοδο εξασφάλισε και η Φροζινόνε.