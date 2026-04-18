Μπενίτεθ για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Να κερδίσουμε για να είμαστε σίγουροι πως στο μέλλον θα πάμε για τίτλο»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο την Κυριακή (19/4/2026).

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και θέλει να πανηγυρίσει περισσότερο μία νίκη γοήτρου.

Όπως δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της Cosmote, ο Παναθηναϊκός καλείται να δείξει πως τη νέα χρονιά θα είναι έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο.

«Όταν αναλύσαμε τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είδαμε κάτι που ξέραμε. Πως έχει ταχύτητα, διαθέτει ικανότητα, μπορεί να παίξει άμεσα και είναι πολύ ανταγωνιστικός στις δεύτερες μπάλες. Είναι μια ομάδα που βρέθηκε στο Champions League, γιατί είναι μια καλή ομάδα. Αν όμως σκέφτεσαι πάρα πολύ τους άλλους, δεν συγκεντρώνεσαι στα δικά σου πράγματα, στο παιχνίδι σου. Σε τομείς που λειτουργούμε καλά και σ’ αυτούς που μπορούμε να βελτιωθούμε. Όπως είπα και πριν, μπορεί να είχαμε γιορτές αλλά ο πρόεδρος, οι διευθυντές, το τεχνικό επιτελείο, όλοι δουλεύαμε προσπαθώντας να προετοιμάσουμε το μέλλον. Την ίδια ώρα βέβαια προσπαθούμε να προετοιμάσουμε και το παρόν, το επόμενο παιχνίδι».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Περιμένουμε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική, αλλά θέλουμε να μειώσουμε αυτή τη διαφορά που υπήρχε πριν. Νομίζω πως ήδη το έχουμε κάνει αυτό και προσεγγίζουμε την αναμέτρηση με αυτοπεποίθηση γιατί τους κερδίσαμε, έχοντας την ίδια ώρα μεγάλο σεβασμό. Οπότε ναι, θα είναι δύσκολο ματς, αλλά αποτελεί έξτρα κίνητρο για εμάς να τους κερδίσουμε και να είμαστε σίγουροι πως στο μέλλον θα είμαστε πιο κοντά και θα μπορούμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο».