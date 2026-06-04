Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε από τη ΔΕΑΒ για σοβαρό φαινόμενo βίας στο Game 2 με Παναθηναϊκό

Σε ακρόαση κλήθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ, για σοβαρά επεισόδια που φέρεται να σημειώθηκαν μετά τη λήξη του Game 2 με τον Παναθηναϊκό, για την ημιτελική φάση των πλέι οφ της GBL.

Όπως αναφέρεται, εξετάζονται καταγγελίες ότι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ προχώρησαν σε απειλές, λεκτικές επιθέσεις και προπηλακισμούς κατά παικτών και συνοδών του Παναθηναϊκού, κατά την αποχώρησή τους προς τα αποδυτήρια.

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Παράλληλα, αναφέρεται ότι μέσα στη φυσούνα του γηπέδου του ΠΑΟΚ σημειώθηκαν επανειλημμένες σωματικές επιθέσεις, με γροθιές και κλωτσιές, σε βάρος μελών της αποστολής των “πρασίνων” Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουνίου, όπου η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις και να προσπαθήσει να μην δεχθεί κάποια μεγάλη τιμωρία (πρόστιμο ή τιμωρία έδρας).

Αναλυτικά η απόφαση:

Καλεί σε ακρόαση, στις 09/06/2026, την KAE ΠΑΟΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 30/05/2026, στο “PAOK SPORTS ARENA” της Θεσσαλονίκης, για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League, περιόδου 2025/2026 και αφορά ειδικότερα σε βία, απειλές και λεκτικούς προπηλακισμούς προς τους αθλητές και συνοδούς της φιλοξενούμενης ΚΑΕ, καθώς και επανειλημμένες βίαιες απωθήσεις με γροθιές και κλωτσιές εκ μέρους φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εντός της προστατευτικής φυσούνας του γηπέδου, από την οποία περνούσαν οι φιλοξενούμενοι κατά την αποχώρησή τους προς τα αποδυτήρια.