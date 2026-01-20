Μπετανκόρ: «Ο αγώνας με την Μπαρτσελόνα είναι έξτρα κίνητρο για την ομάδα και την πόλη»

Ο Γεφτέ Μπετανκόρ, που χάρισε τη μεγάλη πρόκριση στην Αλμπαθέτε στους «8» του Κυπέλλου Ισπανίας κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (3-2), έκανε δηλώσεις και μίλησε για το επικείμενο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Η Αλμπαθέτε αφού πήρε την πρόκριση με δύο γκολ του Μπετανκόρ κόντρα στη «Βασίλισσα» κληρώθηκε να αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα στον προημιτελικό του Copa del Rey.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσουμε την Μπαρτσελόνα αποτελεί έξτρα κίνητρο για την ομάδα και την πόλη. Έχουμε ήδη αποκλείσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα δώσουμε το 200% για να προκριθούμε στα ημιτελικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παίκτης του Ολυμπιακού, που παίζει ως δανεικός στην ισπανική ομάδα.

Τη φετινή σεζόν έχει σημειώσει οκτώ γκολ, τέσσερα στο Copa del Rey και άλλα τέσσερα στο πρωτάθλημα και θέλει να πρωταγωνιστήσει ξανά με τη φανέλα της Αλμπαθέτε ενάντια στην Μπαρτσελόνα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το διάστημα 3-5 Φεβρουαρίου.