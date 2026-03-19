Μπέτις – Παναθηναϊκός: Τα δυο γκολ των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο και τα διαιτητικά παράπονα των «πρασίνων»

Πίσω στο σκορ με 2-0 βρέθηκε ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Μπέτις και φωνάζει για το γκολ του Άμραμπατ
ΦΩΤΟ REUTERS/Marcelo Del Pozo

Η Μπέτις πέτυχε δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Παναθηναϊκό για τους “16” του Europa League, σκοράροντας μια φορά στην αρχή του 45λέπτου και άλλη μια στο φινάλε του!

Ο Παναθηναϊκός είδε την εστία του να παραβιάζεται για πρώτη φορά στο 8′ με τον Ρουμπιάκλ να σουτάρει ανενόχλητος, μετά από δοκάρι της Μπέτις, σε σουτ του Κούτσο. Το 2-0 έγινε στο 45′ από τον Σοφιάν Άμραμπατ, σε μια φάση που προκάλεσε τα παράπονα των “πρασίνων”.

Ο Εζαλζουλί φάνηκε να είναι εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης. Μάλιστα, ο Μαροκινός θεώρησε ότι είναι οφσάιντ κι ο ίδιος, κλωτσώντας ψηλά την μπάλα που ήρθε στα πόδια του. Ο Παναθηναϊκός πάντως ζήτησε επιθετικό φάουλ του Εζαλζουλί πάνω στον Καλάμπρια, κάτι που έγινε και από την ανάρτησή του στα social media.

Μετά από έλεγχο VAR, το γκολ μέτρησε κανονικά!

