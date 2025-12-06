Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Ο Μπερενγκέρ υποχρέωσε τους Μαδριλένους στη δεύτερη σερί ήττα τους στην Ισπανία

Η Μπιλμπάο επικράτησε εντός έδρας της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 για την 15η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, υποχρεώνοντάς την στη δεύτερη σερί ήττα της που τη φέρνει πολύ πίσω στη μάχη της κορυφής.

Το γκολ του Άλεξ Μπερενγκέρ στο 85′ από ασίστ του Νίκο Γουίλιαμς έμελλε να κάνει τη διαφορά στην αναμέτρηση, Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης και να χαρίσει μία πολύτιμη και πέρα για πέρα δίκαιη νίκη στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Λίγες ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης κι ενόψει του μεγάλου αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League (9/12) οι Βάσκοι ήταν αυτοί που μόχθησαν περισσότερο για το «τρίποντο» κι έστω κιαι στο φινάλε του ματς δικαιώθηκαν.

Απέναντι στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, η οποία πήγε στο «Σαν Μαμές» για να μην χάσει, τουλάχιστον, αυτό έδειξε με την εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής στην ισπανική La Liga:

Οβιέδο-Μαγιόρκα 0-0

Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0

(45’+ Μπιουκάναν, 64′ Μικαουτάτζε)

Αλαβές-Σοσιεδάδ 1-0

(45’+ πεν. Μπογιέ)

Μπέτις-Μπαρτσελόνα 3-5

(6′ Άντονι, 85′ Γιορέντε, 90’πέν. Ερνάντες – 11′,13′,40′ Τόρες, 31′ Μπάρτζι, 59′ πέν. Γιαμάλ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0

(85′ Μπερενγκέρ)

Ελτσε-Τζιρόνα 7/12

Βαλένθια-Σεβίλη 7/12

Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 7/12

Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 7/12

Οσασούνα-Λεβάντε 8/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 40 -16αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 36 -15αγ.

Βιγιαρεάλ 35 -15αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -16αγ.

Μπέτις 24 -15αγ.

Εσπανιόλ 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -16αγ.

Χετάφε 20 -15αγ.

Αλαβές 18 -15αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -15αγ.

Έλτσε 16

Θέλτα 16

Σεβίλη 16

Μαγιόρκα 14 -15αγ.

Βαλένθια 14

Οσασούνα 12

Τζιρόνα 12

Οβιέδο 10 -15αγ.

Λεβάντε 9