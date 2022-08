Ο κόσμος του αθλητισμού στις ΗΠΑ αντέδρασε με οργή στην καταδίκη της Αμερικανίδας μπασκετμπολίστριας, Μπρίτνεϊ Γκράινερ, σε 9ετή φυλάκιση -από ρωσικό δικαστήριο- για διακίνηση ναρκωτικών, ζητώντας δράση για την «απελευθέρωση της».

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε την Μπρίτνεϊ Γκράινερ, σε ποινή φυλάκισης εννέα ετών, καθώς την έκρινε ένοχη ότι έφερε σκόπιμα φυσίγγια ατμού με έγχυση κάνναβης στη Ρωσία, παρόλο που ήταν παράνομα, ενώ νωρίτερα η αθλήτρια είπε ότι έκανε ένα «ειλικρινές λάθος». Επίσης, της επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ρούβλια (16.000 δολάρια).

Μετά την σχετική δήλωση του Τζο Μπάιντεν (ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την ετυμηγορία για την Μπρίτνεϊ Γκράινερ «απαράδεκτη» και ζήτησε από την «Ρωσία την άμεση απελευθέρωση της), η Βορειοαμερικανική Γυναικεία Λίγκα Μπάσκετ (WNBA), αντέδρασε πρώτη σε κοινό δελτίο τύπου με το ΝΒΑ.

Οι δύο φορείς του αμερικανικού μπάσκετ, εξέφρασαν την λύπη τους για την «άδικη και λυπηρή καταδίκη» της σταρ του γυναικείου μπάσκετ, προσθέτοντας ότι «η ετυμηγορία ήταν προβλέψιμη και η Μπρίτνεϊ παραμένει άδικα υπό κράτηση».

«Η δέσμευση του WNBA για την ασφαλή επιστροφή της δεν έχει διαφοροποιηθεί και ελπίζουμε ότι το τέλος αυτής της διαδικασίας, προκειμένου η Μπρίτνεϊ Γκράϊνερ να έλθει για πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλησιάζει», δήλωσε η επίτροπος του πρωταθλήματος, Κάθι Ενγκελμπερτ.

Η αμερικανική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης, εξέφρασε την απογοήτευσή της, αλλά όχι την έκπληξή της «δεδομένων των όσων γνωρίζουμε για την διαδικασία»: «Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την BG με κάθε τρόπο που μπορούμε και παραμένουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς εργάζονται για να την φέρουν στο σπίτι. Η γενναιότητα που δείχνει η Μπρίτνεϊ μπροστά σε αυτές τις αφάνταστες συνθήκες, είναι απόδειξη για το ποια είναι και την δύναμή που διαθέτει».

Για τους Phoenix Mercury, ομάδα του WNBA «η πεποίθηση της Μπρίτνεϊ Γκράϊνερ, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στον εφιάλτη που άντεξε για 168 ημέρες η αδελφή μας, BG. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί».

Πριν από την έναρξη ενός αγώνα πρωταθλήματος WNBA στο Κονέκτικατ, οι παίκτριες της Mercury και της Sun τήρησαν 42 δευτερόλεπτα σιωπής, για να υποστηρίξουν την Γκράϊνερ, η οποία συνήθως φορά αυτόν τον αριθμό στην φανέλα της. Συγκεντρωμένες στο κέντρο του παρκέ Mohegan Sun Arena, οι μπασκετμπολίστριες κρατήθηκαν από την μέση με σκυμμένα τα κεφάλια, κάποιες δακρυσμένες, όπως και πολλοί θεατές, που φόρεσαν μπλουζάκια με την εικόνα της σταρ του γυναικείου μπάσκετ και με την επιγραφή «We are BG».

