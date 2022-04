Ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε τροχαίο ατύχημα στην Αγγλία, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας.

Το γεγονός επιβεβαιώνεται πια και από τις σχετικές φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το συμβάν, λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός των “κόκκινων διαβόλων” οδηγούσε την Porsche του και τράκαρε με ένα Volkswagen, το οποίο και έχει φύγει τελείως από το δρόμο.

Πέρα από τις υλικές ζημιές πάντως, οι δύο οδηγοί φαίνεται ότι γλίτωσαν τα χειρότερα, με τον Μπρούνο Φερνάντες να πηγαίνει κανονικά και στην προπόνηση της ομάδας του.

The scene from Bruno Fernandes’ car crash this morning 📸 #mufc #ManUtd pic.twitter.com/0QfyiafTRT