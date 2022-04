Ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην Αγγλία, χωρίς πάντως να υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ των “κόκκινων διαβόλων” τράκαρε το αυτοκίνητό του, μία Porsche, αλλά ούτε αυτός, ούτε κανείς άλλος εμπλεκόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Εκτιμάται μάλιστα ότι θα βρεθεί κανονικά στη σημερινή (18/04) προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όντας απόλυτα διαθέσιμος για τον προπονητή του Ραλφ Ράγκνιγκ.

