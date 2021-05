Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Νάπολι, όπου θα βρεθεί ξανά με παίκτη τον Κώστα Μανωλά, μετά την κοινή τους παρουσία στη Ρόμα.

Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός συμφώνησε με τους Ναπολιτάνους για να διαδεχθεί τον Τζενάρο Γκατούζο και να προσπαθήσει να επαναφέρει την ομάδα στη διεκδίκηση του τίτλου στη Serie A, αλλά και στο Champions League.

Κάτι που είχε καταφέρει με τη Ρόμα, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Κώστα Μανωλά, πριν αποχωρήσει για λογαριασμό της Ίντερ το 2017. Με τον Έλληνα αμυντικό θα ξανά σμίξει έτσι, μετά από τέσσερα χρόνια.

✍️ | Welcome to our new coach, Luciano Spalletti!



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ScvAgtUSg6