Νάπολι – Γιουβέντους 2-1: Ο Χόιλουντ έστειλε τους «παρτενοπέι» ξανά στην κορυφή της Serie A

Δύο τέρματα πέτυχε ο Δανός κόντρα στη «γηραιά κυρία»
Χόιλουντ
Ο Χόιλουντ πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ του/ REUTERS/Ciro De Luca

Η Νάπολι πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη στη μάχη του τίτλου της Serie A, κόντρα στη Γιουβέντους με 2-1 και προσπέρασε την Ίντερ, μετά την 14η αγωνιστική.

Ο Χοίλουντ άνοιξε το σκορ στο 7′ με ωραίο σπυτ μέσα από την περιοχή, που δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Ντι Γκρεγκόριο. Ο Γιλντίζ ισοφάρισε στο 59′ για τη Γιουβέντους, μετά από πάσα του ΜακΚένι. Ο Δανός, όμως ήταν και πάλι εκεί για τη Νάπολι και εκμεταλλεύτηκε τη λανθασμένη κεφαλιά του ΜακΚένι μέσα στην περιοχή για να κάνει το 2-1 και να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Η Νάπολι είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Serie A με 31 βαθμούς και μόνο η Μίλαν μπορεί να την φτάσει, η οποία αγωνίζεται αύριο (08/12/25, 21:45) κόντρα στο Τορίνο. Η Γιουβέντους παραμένει στην 7η θέση με 23 βαθμούς.

