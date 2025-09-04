NBA: Νέα μορφή στο All Star Game, αλλάζουν οι ομάδες και ο τρόπος διεξαγωγής

Το ΝΒΑ ετοιμάζεται να αλλάξει ξανά τη μορφή του All Star Game, αυτή τη φορά με μια έντονη διεθνή… πινελιά. Όπως μετέδωσε το ESPN, η διοργάνωση του 2026 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή τριών ομάδων: δύο αποτελούμενες από Αμερικανούς παίκτες και μίας από διεθνείς αστέρες. Οι ομάδες θα αναμετρηθούν σε σύστημα round robin (κάθε ομάδα αντιμετωπίζει όλες τις άλλες μία φορά), με κάθε αγώνα να έχει διάρκεια τεσσάρων δωδεκάλεπτων.

Η πρόταση παρουσιάστηκε στην επιτροπή κανονισμών του ΝΒΑ και η πρώτη αντίδραση ήταν θετική, γεγονός που φέρνει το νέο format ακόμη πιο κοντά στην υλοποίηση. Παράλληλα, για το 2026 αλλάζει και η ώρα διεξαγωγής, με το τζάμπολ να μεταφέρεται από το βράδυ της Κυριακής στο απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το παιχνίδι θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου στο Intuit Dome του Ίνγκλεγουουντ, την έδρα των Λος Άντζελες Κλίπερς, και θα μεταδοθεί από το νέο τηλεοπτικό συνεργάτη της λίγκας, το NBC.

Η απόφαση για αλλαγή ήρθε μετά την αποτυχία του περσινού πειράματος. Το All-Star του 2025 στο Σαν Φρανσίσκο διεξήχθη με τη μορφή μίνι τουρνουά τεσσάρων ομάδων, χωρίς χρονόμετρο αλλά με σκορ-στόχο (40 πόντοι), ωστόσο δέχθηκε έντονη κριτική και η τηλεθέαση υποχώρησε κατά 13%. «Κάναμε κάποια βήματα προόδου, αλλά ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Δεν είμαστε ακόμη εκεί που θέλουμε, ώστε το All-Star να είναι μια εμπειρία που θα μας κάνει περήφανους», είχε δηλώσει τον Απρίλιο ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ.

Με το νέο φορμάτ, το ΝΒΑ επιχειρεί να δώσει νέο ενδιαφέρον στη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ, αξιοποιώντας το διεθνές στοιχείο και την ολοένα αυξανόμενη παρουσία ξένων σταρ στο πρωτάθλημα.