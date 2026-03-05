NBA: Ο Χάρισον Μπαρνς τραυματίστηκε στον ύπνο του και χάλασε σερί 364 συμμετοχών

Ο Χάρισον Μπαρνς είχε να απουσιάσει από αγώνα του NBA από το 2021 και μετά από 364 συνεχόμενες συμμετοχές δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι των Σπερς κόντρα στους Σίξερς, γιατί τραυματίστηκε στον ύπνο του.

Οι Σπερς κέρδισαν εύκολα τους Σίξερς (131-91) στο παιχνίδι του NBA (04/03/26) και σίγουρα αυτό θα ξεχαστεί εύκολα, όμως αυτό που θα μείνει από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι η απουσία του Μπαρνς, κυρίως για το λόγο, για τον οποίο σταμάτησε ένα απίστευτο σερί συμμετοχών (364 διαδοχικές στο NBA).

Ο πρώην πρωταθλητής του NBA με τους Γουόριορς, όπως έγινε γνωστό, απουσίασε από το παιχνίδι, επειδή τραυμάτισε τον αστράγαλό του, όσο κοιμόταν, προκαλώντας πολλές απορίες για το πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.