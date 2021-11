Λίγη ώρα μετά την παρουσία του στο Ιβανώφειο, για τα 100 χρόνια του μπασκετικού Ηρακλή, ο Νίκος Γκάλης βρέθηκε στο.. πλευρό της Εθνικής Ελλάδας, στην αναμέτρηση κόντρα στην Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2023.

Ο Νίκος Γκάλης χειροκροτήθηκε θερμά από όσους βρέθηκαν στο “Αλεξάνδρειο”, ενώ από τα… ηχεία του Παλέ ακούστηκε το “τιρινίνι” (το τραγούδι που συνόδευσε την τεράστια επιτυχία της εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 1987).

Ο Νίκος Γκάλης -όπως και ο Ντέιβιντ Ίνγκραμ- πήραν θέση στην εξέδρα, για να δουν τον αγώνα της Ελλάδας με την Λευκορωσία.

