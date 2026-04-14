Νησιά Φερόε – Ελλάδα 2-3: Η Εθνική Γυναικών έκανε το 3/3 στα προκριματικά του Μουντιάλ και αγκάλιασε την πρόκριση και την άνοδο στη League B

Η εθνική ποδοσφαίρου γυναικών έκανε το «χρέος» της και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 4ο όμιλο της League C της ευρωπαϊκής ζώνης για τους προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Εθνική γυναικών του Βασίλη Σπέρτου νίκησε 3-2 τα Νησιά Φερόε στο Τόρσαβν και «καθάρισε» την πρωτιά με «3 στα 3» και 9 βαθμούς. Έτσι, μετέτρεψε σε… τυπική διαδικασία το ματς της τελευταίας αγωνιστικής, εναντίον της Γεωργίας τον Ιούνιο.

Τα γκολ της εθνικής πέτυχαν οι Μωραϊτου (8΄), Γιαννακά (53΄), Δρακογιαννάκη (78΄), ενώ τα Νησιά Φερόε είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τη Γιοχάνεσεν στο 9΄ και διαμόρφωσαν το τελικό 3-2 στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με την Ράιαν.

Η πρώτη θέση σημαίνει ότι η Ελλάδα κατέκτησε την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία (League B) και παράλληλα ότι συνεχίζει την προσπάθειά της για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Θα συμμετάσχει στα play off όπου θα έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσει ομάδα που κατετάγη 2η ή 3η σε όμιλο της League A.

Στα play off που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο, θα λάβουν μέρος 32 ομάδες και θα προκρίνονται οι 8 (7 απευθείας και 1 στα διηπειρωτικά play off).

Οι συνθέσεις:

ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ: Ο. Γένσεν, Ράιαν, Χάμελαντ, Ρασμουσντότιρ, Τ. Γιένσεν, Λαμχάουγκε (72′ Τόρολσβντοτιρ), Σβάρβανταλ (63′ Σόρενσεν), Γιάκομπσεν, Κλάκστεϊν (82′ Μπρέντστρουπ), Γιοχάνεσεν, Σεβντάλ (63′ Έρνστντοτιρ).

ΕΛΛΑΔΑ: Πεταλωτή, Μάρκου, Γκούνη (72′ Ζάγκλη), Παπαδοπούλου, Κοσκερίδου (27′ λ.τρ. Πούλιου), Σαρρή, Μωραΐτου, Χαλατσογιάννη (63′ Δρακογιαννάκη), Μπρούκσαϊρ, Γιαννακά (72′ Πατερνά), Κόγγουλη (63′ Παπαθεοδώρου).

Η βαθμολογία:

Ελλάδα (3 ματς) 9 βαθμοί (8-2)

Νησιά Φερόε (2 ματς) 0 βαθμοί (2-5)

Γεωργία (1 ματς) 0 βαθμοί (0-3)