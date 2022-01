Η προσπάθεια του Νόβακ Τζόκοβιτς για παρουσία στο Australian Open φαίνεται πως βγάζει αρκετά προβλήματα. Σύμφωνα με τους NewsYork Times” ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας υπέπεσε σε μια νέα “γκέλα”.

Μια ακόμα… ανωμαλία φέρεται να παρατηρείται στα έγγραφά που έδωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, για να καταφέρει να περάσει νόμιμα στην Αυστραλία και να αγωνιστεί στο Australian Open.,

Ο Σέρβος «αστέρας» του τένις κατάφερε να κερδίσει την έφεση… ακυρώνοντας το “μπλόκο” που έλαβε η βίζα του, συνεχίζει να βρίσκεται υπό την απειλή της απέλασης που θα μπορούσε να εκτελέσει ο υπουργός Μετανάστευσης, Άλεξ Χοκ, ο οποίος πλέον φαίνεται να έχει δύο ισχυρά «χαρτιά», προκειμένου να την υλοποιήσει.

Εκτός από την φερόμενη ψευδή δήλωση του Τζόκοβιτς ότι δεν είχε ταξιδέψει πουθενά κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν την άφιξή του στην Αυστραλία, ενώ στιγμιότυπα και βίντεο τον δείχνουν να προπονείται στη Μαρμπέγια (στις 31/12), δημοσιογράφος και συνεργάτης των “New York Times”, Μπεν Ρόθενμπεργκ, δημοσίευσε μια σειρά από tweets, στα οποία τόνισε ότι το αποτέλεσμα του υποτιθέμενου θετικού PCR, με το οποίο ο Τζόκοβιτς απέκτησε την ιατρική εξαίρεση για το Australian Open, είναι αρνητικό!

«Παιδιά, αυτό είναι κάτι παραπάνω από ύποπτο. Το τεστ Covid-19 που παρουσιάστηκε από τον Τζόκοβιτς στις 16 Δεκεμβρίου (με κωδικό επιβεβαίωσης 7371999-259039) συνοδεύεται από έναν κωδικό QR. Όταν σαρώσετε αυτόν τον κωδικό QR (μπορείτε να το δοκιμάσετε), σας πηγαίνει σε μία ιστοσελίδα που δείχνει ότι το αποτέλεσμα ήταν «αρνητικό», όχι θετικό. Αλλά τώρα, προσπάθησα ξανά και έχω το αντίθετο αποτέλεσμα για το ίδιο τεστ: θετικό. Ποιος παίζει με αυτήν την ιστοσελίδα; Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που λαμβάνουν έναν συνδυασμό θετικών / αρνητικών αποτελεσμάτων από αυτόν τον κωδικό QR. Δεν ξέρω τι να κάνω, όλα αυτά είναι πολύ περίεργα» έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Οι εξελίξεις αυτές, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα “As”, περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση του Τζόκοβιτς, φέροντας τον Σέρβο σε δύσκολη θέση, εν αναμονή της τελικής επίλυσης.

Spiegel reporters scanned the QR code of the PCR test that Djokovic named as proof that he contracted Covid in December and thus has antibodies.



Yet today at 1.19 CET the test result was shown as “negative.” Then, an hour later, it was suddenly changed to “positive.” pic.twitter.com/ej8M5WUkRf