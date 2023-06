Ο Κάσπερ Ρουντ έκανε… πλάκα κόντρα στον Σάσα Ζβέρεφ και πήρε τη νίκη με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-0) και την πρόκριση στον τελικό του Roland Garros, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μέσα σε μόλις 129 λεπτά, ο Ρουντ κατάφερε να αποκλείσει τον Ζβέρεφ και να πανηγυρίσει την τρίτη συμμετοχή του σε τελικό Γκραν Σλαμ και δεύτερη συγκεκριμένα στο Roland Garros, όπου πέρυσι έχασε από τον Ναδάλ.

Εκεί πάντως, το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης θα είναι το μεγάλο αουτσάιντερ κόντρα στο Νο2 του κόσμου, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος και θα διεκδικήσει τον 23ο τίτλο του σε Grand Slam, ο οποίος και θα τον κάνει τον πολυνίκη στην ιστορία του τένις. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Κυριακή (11/06) στις 16:00 ώρα Ελλάδας.





Casper Ruud makes it back-to-back Roland-Garros finals as he defeats Alexander Zverev in three straight-sets! 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/bgXfKDnWZV