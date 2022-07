Ο Πάολο Ντιμπάλα μετά την παρουσίαση στους εκπροσώπους του τύπου, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μπροστά στους οπαδούς της Ρόμα γνωρίζοντας πρωτοφανή αποθέωση από 10.000 οπαδούς των ”τζιαλορόσι”.

Απίστευτες στιγμές βιώνει ο Πάολο Ντιμπάλα στις πρώτες του μέρες ως ποδοσφαιριστής της Ρόμα. Οι άνθρωποι τον τζιαλορόσι επεφύλαξαν μια έκπληξη στον Αργεντινό αστέρα, αφού επέλεξαν μπροστά σε ένα τα πιο ιστορικά κτήρια της Ρώμης να παρουσιάσουν στον κόσμο τους τον νέο ηγέτη της ομάδας του Ζοζέ Μουρίνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν καθηλωτικές, με τον Ντιμπάλα να γνωρίζει την αποθέωση από 10.000 και πλέον οπαδούς, μη μπορώντας και ο ίδιος να πιστέψει την υποδοχή των οπαδών της Ρόμα.

Ο ίδιος μάλιστα, αφού απαθανάτισε τις στιγμές με το κινητό του πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στον κόσμο λέγοντας τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχω παίξει πάρα πολλές φορές ως αντίπαλός σας, ήταν πάντα πολύ δύσκολο. Είναι προνόμιο να βρίσκομαι μπροστά σας, μου έρχεται η διάθεση να μπω στο Ολίμπικο και να πάω μπροστά από την Curva Sud.

Αυτός ο κόσμος μού δείχνει την αγάπη του, έχω μεγάλη ευθύνη απέναντί του αλλά και συνάμα μία όμορφη ευθύνη. Είμαι στη διάθεση της Ρόμα για να κάνω ευτυχισμένο όλο αυτό τον κόσμο.

Αυτή η πόλη ήταν το πεπρωμένο μου, αντιπροσώπευε πολλά για την παιδική μου ηλικία, ήταν όλα γραμμένα”.

…and this is how AS Roma unveiled Paulo Dybala as new signing tonight, in front of their fans 🟡🔴 #ASRoma@OfficialASRoma 🇦🇷pic.twitter.com/TnEl3l6VDy