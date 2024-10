Ντιτρόιτ Πίστονς – Μιλγουόκι Μπακς 120-87: Ήττα στην preseason χωρίς Αντετοκούνμπο, τραυματίστηκε ο Τρεντ για τα «ελάφια»

Οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκίνησαν με το… αριστερό την Preseason του NBA, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού ηττήθηκαν με το “βαρύ” 120-87 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και παράλληλα έχασαν με τραυματισμό τον Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός στο πρώτο παιχνίδι της Preseason του NBA, οι Μιλγουόκι Μπακς εμφανίστηκαν κάκιστοι σε άμυνα και επίθεση, επιτρέποντας στους Ντιτρόιτ Πίστονς να φθάσουν σε μία εντυπωσιακή νίκη. Ο Άιβι είχε 22 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα για τους νικητές, ενώ για τα “ελάφια”, ο Λίλαρντ “μέτρησε” 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Το χειρότερο για τους Μπακς όμως, ήταν ότι είδαν το νέο μετεγγραφικό τους απόκτημα, τον Τρεντ Τζούνιορ να χτυπάει στον αγκώνα του και να αποχωρεί τραυματίας από το πρώτο ματς της σεζόν.

