Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός 108-98: Ήττα μετά από θρίλερ παρά το τρίποντο του Φουρνιέ που έστειλε το ματς στην παράταση

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έκανε μία απίθανη ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα και να έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με τον Φουρνιέ, όμως γνώρισε την ήττα με 108-98 από την Ντουμπάι BC.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν συγκινητικός για τον Ολυμπιακό στο φινάλε της κανονικής διάρκειας. Μαζί με τον Άλεκ Πίτερς γύρισαν το παιχνίδι και έδωσαν την ευκαιρία στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να πάρει τη νίκη στην έξτρα πεντάλεπτο. Η Ντουμπάι BC, όμως έδειξε ότι στην έδρα της πάντα βρίσκει τον τρόπο να κερδίσει και το έκανε και στο αποψινό παιχνίδι.

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ήταν κακό για τους ερυθρόλευκους και ουσιαστικά ήταν αυτό που τους ανάγκασε να κυνηγούν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τα πολλά λάθη και ο γρήγορος ρυθμός τους έφεραν μέχρι και στο -15 στην αναμέτρηση στο Ντουμπάι.

Ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους και με το μεγάλο τρίποντο που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Ο Ντόρσεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό με 18 πόντους.

Πρώτοι σκόρερ του αγώνα οι Μπέικον και Καμπενγκέλε, που «σκότωσαν» τον Ολυμπιακό και στην παράταση. Είχαν και οι δύο από 21 πόντους και μαζί με τον Ραίτ που πέτυχε 18 έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Γκόλεματς.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να θέσουν το ρυθμό της αναμέτρησης και να βρουν πολλά καλάθια στον αιφνιδιασμό, κυρίως με καρφώματα του Καμπενγκέλε. Αυτός τους έφερε μπροστά στο σκορ με 9 πόντους στην ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου (26-17).

Το δεύτερο ροτέισον των ερυθρολεύκων φάνηκε στην αρχή να κλείνει καλά την άμυνα. Η διαφορά έπεσε στοςυ τρεις πόντους από μακρινό τρίποντο του Φουρνιέ, όμως μετά και πάλι ο ρυθμός επέστρεψε εκεί που βόλευε τους γηπεδούχους. Ο Τζόσεφ όσο ήταν στο παρκέ δεν κατάφερε να ελέγξει την κατάσταση. Ο Αβράμοβιτς που ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου στο πρώτο ημίχρονο με τρίποντο «έγραψε» την τελική διαφορά στην ανάπαυλα (52-40).

Η Ντουμπάι ξεκίνησε με τον ίδιο ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά μέχρι και στο +15, όμως τότε ο Ολυμπιακός «ξύπνησε». Ξεκίνησε να παίζει άμυνα και περιόρισε τα λάθη του στην επίθεση. Κατάφερε να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο στο -4 (74-70) μετά, από μία ωραία επαναφορά και λέι απ του Ντόρσεϊ σε επίθεση 0.9 δευτερολέπτων.

Το παιχνίδι στο τέταρτο δεκάλεπτο είχε απίστευτη αγωνία και εναλλαγές συναισθημάτων. Οι γηπεδούχοι τρία λεπτά πριν τη λήξη είχαν διαφορά επτά πόντων υπέρ τους και δεν φαινόταν ότι θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να αντιδράσει. Ο Πίτερς με πέντε σερί πόντους έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό (89-90).

Η Ντουμπάι BC ξαναπήρε προβάδισμα και το κρατούσε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα (95-92). Ο Φουρνιέ, όμως, δεν ήθελε να χάσει και το απέδειξε με ένα καταπληκτικό σουτ τριών πόντων για να κάνει το 95-95 και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, μπορεί ο Ολυμπιακός να πήρε το προβάδισμα με τρίποντο του Γουόκαπ (95-98), όμως από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι με ένα 13-0 σερί πήραν τη νίκη στο θρίλερ της Euroeleague.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95 (κ.α.), 108-98

ΝΤΟΥΜΠΑΙ BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 2, Μπέικον 21 (7/13 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Αβράμοβιτς 17 (2/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 λάθη), Πρέπελιτς, Άντερσον 3 (1), Μούσα 10 (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καμπενγκέλε 21 (7/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράιτ 18 (4/8 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πετρούσεβ 10 (4/4 δίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Καμπόκλο 6.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (0/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Γουορντ 5, Βεζένκοβ 12 (4/10 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντόρσεϊ 18 (5/10 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Πίτερς 8 (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο, 3/5 βολές), Μιλουτίνοβ 13 (4/5 δίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζόσεφ 3 (1/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), ΜακΚίσικ 5 (1), Τζόουνς 12 (3/6 δίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φουρνιέ 16 (3/7 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ).