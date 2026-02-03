Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός 108-98 τελικο: Δεν άντεξαν στην παράταση οι Πειραιώτες και γνώρισαν την ήττα

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague σε ένα απίθανο παιχνίδι το οποίο οδηγήθηκε στην παράταση με τρομερό τρίποντο του Φουρνιέ, όμως εκεί οι γηπεδούχοι είχαν τις ανάσες που έπρεπε για τη νίκη.
20:36 | 03.02.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
20:36 | 03.02.2026
20:27 | 03.02.2026
Οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη αφού ήταν καλύτερη στην παράταση και σταμάτησαν το νικηφόρο σερί των ερυθρολεύκων
20:26 | 03.02.2026
108-98 ο Ράιτ με τρίποντο τελειώνει το παιχνίδι
20:24 | 03.02.2026
Χάθηκε και η τελευταία ευκαιρία για τους Πειραιώτες
20:23 | 03.02.2026
1:16 απομένουν για την λήξη
20:22 | 03.02.2026
105-98 με τον Μπέικον και δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό
20:21 | 03.02.2026
103-98 φτηνό λάθος του Βεζένκοφ και καλάθι των γηπεδούχων
20:21 | 03.02.2026
2' απομένουν στο -3 οι Πειραιώτες
20:21 | 03.02.2026
101-98 με καλάθι μέσης απόστασης του Καμπενγκέλε
20:20 | 03.02.2026
99-98 με καλάθι του Μπέικον μπροστλα οι γηπεδούχοι
20:18 | 03.02.2026
97-98 με 2/2 βολές του Ράιτ
20:18 | 03.02.2026
95-98 με τρίποντο του Γουόκαπ
20:14 | 03.02.2026
Δεν μετράει το καλάθι, παράταση στο παιχνίδι και στην αγωνία
20:13 | 03.02.2026
Ο Μπέικον ευστόχησε, όμως ο χρόνος είχε τελειώσει, οι διαιτητές θα τσεκάρουν τη φάση
20:11 | 03.02.2026
Έχουν μείνει πέντε δέκατα για ένα σουτ των γηπεδούχων μετά από έλεγχο των διαιτητών
20:09 | 03.02.2026
95-95 απίθανο τρίποντο του Φουρνιέ και παράταση στο παιχνίδι
20:09 | 03.02.2026
Τάιμ άουτ για την τελευταία επίθεση του αγώνα
20:08 | 03.02.2026
95-92 με 2/2 βολές του Καμπενγκέλε
20:05 | 03.02.2026
Ο Ολυμπιακός έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τρίποντα των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ. Φάουλ για τους γηπεδούς με 3'' να απομένουν
20:04 | 03.02.2026
Τζάμπολ ανάμεσα στον Τζόουνς και τον Ράιτ. 19'' για το φινάλε
20:03 | 03.02.2026
93-92 με 2/3 βολές από τον Ντόρσεϊ
20:03 | 03.02.2026
Άστοχη η πρώτη
20:03 | 03.02.2026
Ο Ντόρσεϊ κέρδισε φάουλ για τρεις βολές από τον Ράιτ
20:01 | 03.02.2026
00:54 για την ολοκλήρωση του αγώνα
20:00 | 03.02.2026
93-90 με λέι απ του Ράιτ, μετά από αλλεπάλληλες χαμένες επιθέσεις του Ολυμπιακού. Τάιμ άουτ
19:57 | 03.02.2026
91-90 2/2 βολές του Ράιτ
19:57 | 03.02.2026
89-90 μπροστά στο σκορ οι ερυθρόλευκοι και πάλι με τον Πίτερς
19:56 | 03.02.2026
89-88 ο Πίτερς έβαλε τρίποντο και μείωσε στον πόντο
19:56 | 03.02.2026
Έχασε δεύτερη βολή στο παιχνίδι ο Πίτερς
19:55 | 03.02.2026
Τεχνική ποινή στον Πετρούσεφ για flopping
19:55 | 03.02.2026
2:58 για το φινάλε
19:55 | 03.02.2026
89-85 με τη βολή του Φουρνιέ
19:54 | 03.02.2026
89-84 καλάθι και φάουλ του Φουρνιέ
19:51 | 03.02.2026
Ακόμα μία χαμένη επίθεση για τον Ολυμπιακό
19:48 | 03.02.2026
89-82 με 2/2 βολές του Αβράμοβιτς
19:48 | 03.02.2026
3:46 για την ολοκλήρωση του αγώνα
Έχουν κερδίσει βολές οι γηπεδούχοι
19:47 | 03.02.2026
87-82 με καλάθι του Τζόουνς
19:47 | 03.02.2026
87-80 ο Καμπενγκέλε σκόραρε σε ελεύθερο τρίποντο
19:46 | 03.02.2026
84-80 ξανά ο Φουρνιέ ευστοχεί
19:45 | 03.02.2026
84-78 με τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ
19:45 | 03.02.2026
6' για την λήξη του αγώνα
19:43 | 03.02.2026
84-75 1/2 βολές του Πίτερς
19:43 | 03.02.2026
84-74 με τρίποντο του Ράιτ από επιθετικό ριμπάουντ
19:42 | 03.02.2026
81-74 κρίσιμο καλάθι του Ντόρσεϊ
19:42 | 03.02.2026
81-72 με 2/2 βολές του Μπέικον
19:40 | 03.02.2026
Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Ολυμπιακός στο τελευταίο δεκάλεπτο
19:40 | 03.02.2026
79-72 εύστοχη η βολή του Σέρβου
19:39 | 03.02.2026
78-72 καλάθι και φάουλ του Πετρούσεφ
19:37 | 03.02.2026
76-72 με 2/2 βολές του Καμπενγκέλε
19:37 | 03.02.2026
74-72 με κάρφωμα του Τζόουνς
19:35 | 03.02.2026
Οι ερυθρόλευκοι μείωσαν τη διαφορά στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και μπήκαν ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα
19:34 | 03.02.2026
74-70 με buzzer beater λέι απ του Ντόρσεϊ
19:33 | 03.02.2026
74-68 εύστοχος ο Βεζένκοφ
19:33 | 03.02.2026
Τεχνική ποινή στον Πρέπελιτς για flopping
19:32 | 03.02.2026
74-67 τυχερό τρίποντο του Άντερσον
19:31 | 03.02.2026
71-67 ξανά 2/2 βολές ο Τζόουνς
19:31 | 03.02.2026
Ο Βεζένκοφ ψάχνει να ζεσταθεί από μακριά, όμως δεν τα έχει καταφέρει
19:31 | 03.02.2026
71-65 με ωραίο λέι απ του Καμπόκλο
19:29 | 03.02.2026
69-65 με 2/2 βολές του Τζόουνς
19:28 | 03.02.2026
69-63 με 2/2 βολές του Καμπόκλο
19:26 | 03.02.2026
67-63 μεγάλο καλάθι του Ντόρσεϊ
19:25 | 03.02.2026
Ακόμα μία άμυνα από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα
Έχουν μπλοκάρει επιθετικά οι γηπεδούχοι
19:23 | 03.02.2026
67-61 με την έυστοχη βολή του Βεζένκοφ
19:23 | 03.02.2026
Μοιάζει να ξύπνησε ο Ολυμπιακός
19:22 | 03.02.2026
67-60 ακόμα ένα καλάθι και φάουλ, αυτή τη φορά με τον Βεζένκοφ
19:22 | 03.02.2026
67-58 με τη βολή του Γουόρντ
19:21 | 03.02.2026
67-57 καλάθι και φάουλ του Γουόρντ
19:21 | 03.02.2026
67-55 με λέι απ του Βεζένκοφ
19:20 | 03.02.2026
67-53 μέσα και η βολή του Αμερικανού
19:18 | 03.02.2026
66-53 τρομερά δύσκολο καλάθι και φάουλ από τον Μπέικον
19:18 | 03.02.2026
64-53 με χουκ του Μιλουτίνοφ, Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 13 πόντους ο Σέρβος
19:17 | 03.02.2026
64-51 με λέι απ του Μούσα
19:16 | 03.02.2026
Έχασε τη βολή ο Μούσα
19:15 | 03.02.2026
Τεχνική ποινή για Flopping στον Γουόρντ
Υπερβολική η απόφαση του διαιτητή
19:14 | 03.02.2026
62-51 με φόλοου του Μιλουτίνοφ
19:14 | 03.02.2026
62-49 με 2/2 βολές του Μπέικον
19:13 | 03.02.2026
60-49 με λέι απ του Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό
19:13 | 03.02.2026
60-47 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
19:12 | 03.02.2026
Πολύ άστοχο ξεκίνημα του Ολυμπιακού στην τρίτη περίοδο, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ και Γουόρντ έχουν αστοχήσει σε ελεύθερα τρίποντα
19:11 | 03.02.2026
60-45 με καλάθι του Ράιτ από μέση απόσταση
19:10 | 03.02.2026
58-45 ακόμα ένα κάρφωμα του Καμπενγκέλε
19:08 | 03.02.2026
56-45 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
19:08 | 03.02.2026
56-43 με δύσκολο καλάθι του Μπέικον
19:06 | 03.02.2026
54-43 με 3/3 βολές του Ντόρσεϊ
19:06 | 03.02.2026
Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ των γηπεδούχων στο παιχνίδι
19:06 | 03.02.2026
54-40 με καλάθι μέσης απόστασης του Μπέικον
19:06 | 03.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα
18:59 | 03.02.2026
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του πριν την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, όπως είναι λογικό στάθηκε στα λάθη του πρώτου μέρους
18:59 | 03.02.2026
Η ωραιότερη φάση του αγώνα με την τάπα του Ράιτ και το κάρφωμα του Μπέικον στον αιφνιδιασμό