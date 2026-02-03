Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός 108-98 τελικο: Δεν άντεξαν στην παράταση οι Πειραιώτες και γνώρισαν την ήττα

Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με την Ντουμπάι να κερδίζει 52-40 τον Ολυμπιακό

Οι ερυθρόλευκοι θα πρέπει να σταματήσουν τα πολλά και αβίαστα λάθη στο παρκέ της «Coca Cola Arena» αν θέλουν να διεκδικήσουν την έκτη διαδοχική τους νίκη στην Euroleague.